Metrofor tem dois estudos para PPPs

00:00 · 12.01.2017 por Armando de Oliveira Lima - Repórter

Primeiro pacote refere-se à Linha Sul do Metrofor e aos VLTs de Fortaleza, Sobral e Cariri. Já o segundo pacote une as linhas Leste e Oeste ( Foto: FERNANDA SIEBRA )

O interesse de um grupo de investidores - ainda não conhecidos - e da empresa China Railway Rolling Stock Corporation (CRRC) por diferentes trechos do Metrofor fez com que o governo estadual desse início a dois estudos para a publicação de editais visando a formatação de parcerias público-privadas (PPPs), segundo informou o atual titular da Secretaria das Cidades e futuro da Secretaria da Infraestrutura (Seinfra), Lúcio Ferreira Gomes. A troca de cargo, inclusive, foi confirmada no início da noite de ontem (11) pelo governador Camilo Santana.

LEIA MAIS

.Estabilidade fiscal e retomada são foco

Mais adiantado, com projeto sob avaliação do núcleo da Secretaria de Planejamento que avalia os projetos de PPPs está o chamado PPP1, segundo revelou Lúcio Gomes. De acordo com ele, o projeto reúne em um só pacote de concessão a Linha Sul do Metrô de Fortaleza e o Veículo Leve Sobre Trilhos (VLT) da Capital, de Sobral e também do Cariri. "Recebemos a provocação (da consultoria) no ano passado e analisamos, formatamos e submetemos à Seplag", disse o secretário sobre parte do procedimento a ser seguido.

Após a avaliação da Seplag, o documento deve ser publicado como edital, no qual as empresas poderão concorrer, via leilão, pela administração dos equipamentos estaduais.

Já o segundo projeto, batizado de PPP2, reúne as linhas Leste e Oeste do Metrofor, que são de interesse da CRRC. A empresa, inclusive, mantém contatos com o governo cearense desde 2015, quando objetivava comercializar equipamentos de infraestrutura metroferroviária. Este projeto, conforme Lúcio Gomes, "está um passo atrás" e deve demorar um mês ou dois para ser finalizada pela Secretaria de Cidades.

"A partir da publicação do edital, começa a concorrência. A gente espera que as condições sejam as melhores para o governo e em uns dois anos devemos ter resultados. Daqui pra lá não vamos parar de realizar as melhorias", afirmou, informando que o VLT entre a Parangaba e a Avenida Borges de Melo deve entrar em operação assistida (com passageiros transportados gratuitamente) até fevereiro.

Troca de secretaria

Sobre a ida para a Seinfra, Lúcio Gomes informou que vem acompanhando os projetos por já fazer parte do governo de Camilo Santana, mas só na sexta-feira (13), quando voltar de Brasília, terá uma reunião para discutir a transição com o atual titular da pasta, André Facó. "Estou entusiasmado. Claro que deixei vários projetos na Secretaria das Cidades, foram um ano e cinco meses, mas os projetos são do governo", afirmou.