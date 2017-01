Estabilidade fiscal e retomada são foco

00:00 · 12.01.2017

Maia Júnior avaliou positivamente o pacote de teto de gastos aprovado no fim do ano passado ( Foto: ANDRÉ LIMA )

Dez anos depois de ter exercido o último cargo como gestor público, Francisco Maia Júnior foi, enfim, confirmado pelo governador Camilo Santana para assumir a Secretaria de Planejamento (Seplag) no início da noite de ontem (11). Perguntado como deve conduzir a Pasta, Maia Júnior apontou a estabilidade fiscal do Estado e a retomada do crescimento como os principais focos de seu trabalho.

Para a primeira missão, ele avaliou como pertinente o pacote de redução de gastos proposto pelo governo e aprovado pela Assembleia Legislativa no fim do ano passado e que delimitava teto para custos, além de limitar reajustes. "O ajuste parcialmente realizado é suficiente para garantir o equilíbrio fiscal do Estado. Obter um resultado primário positivo é uma questão importantíssima, pois sem isso não se realiza investimento e esse esforço é para melhorar a aplicação em serviços básicos, como saúde, educação e segurança", afirmou Maia Júnior.

O aumento da contribuição dos servidores para com a Previdência - ponto também incluído no projeto aprovado no fim do ano passado - foi elogiada pelo novo secretário, que garantiu atenção especial ao tema. De acordo com ele, é preciso "avaliar e estruturar a Previdência do Estado", a qual aponta como "um problema nacional e que pode trazer alguns grandes problemas à saúde fiscal do Ceará".

Maia Júnior ainda afirmou que o Estado foi dotado de uma infraestrutura a qual deve facilitar a retomada do crescimento econômico no cenário atual. "O Ceará tem alguns instrumentos vocacionados para impulsionar a economia", afirmou ao citar a Zona de Processamento de Exportação e todo o Complexo Industrial e Portuário do Pecém (Cipp), com destaque para a Companhia Siderúrgica do Pecém (CSP) e também para a Siderúrgica Latino-americana (Silat). Os dois foram apontados como conquistas cujo resultado vinha sendo perseguido por vários governos ao longo da história local.

Ao mesmo tempo que menciona o Cipp como uma "fonte de riqueza para nosso PIB (Produto Interno Bruto)" cearense, Maia Júnior enumerou também duas outras ações para estimular a economia: "discutir locações e oportunidades que o Estado tem no agronegócio e estimular os serviços, com turismo como carro-chefe". "Essa é a minha visão de como a gente pode acelerar a economia a partir de vocações".

Nomeação

Antes mesmo de ser confirmado para a Seplag, Maia Júnior confirmou que teria recebido e aceitado o convite feito pelo governador Camilo Santana. O empresário já foi vice-governador na gestão de Lúcio Alcântara, entre 2003 e 2006, além de ter ocupado secretarias de governo em gestões passadas.

"Tenho absoluta convicção de que esse reforço na equipe de governo nos ajudará a obter resultados ainda melhores nessa missão de fazermos um Ceará cada vez melhor", afirmou Camilo Santana em sua conta nas redes sociais. (AOL)