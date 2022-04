Suspeito de atacar jornalista Gabriel Luiz já foi apreendido com faca em escola

O suspeito de participar do atentado contra o jornalista Gabriel Luiz, da TV Globo, José Felipe Leite Tunholi, de 19 anos, possui antecedente infracional por porte de arma branca. Segundo o Metrópoles, o jovem foi flagrado com uma faca, quando ainda tinha 14 anos, em uma escola particular de Brasília.

Naquela época, a Polícia Militar havia sido acionada por um orientador educacional. Em depoimento, ele teria dito portar a faca para “furar” um colega.

José Felipe foi preso em flagrante por esfaquear o jornalista. Ele teria cometido o crime com um adolescente de 17 anos, que também foi apreendido.

Até o momento, o caso é considerado como tentativa de latrocínio, que configura roubo seguido de morte. Entretanto, as investigações da PCDF não descartam que o caso possa ter sido uma tentativa de homicídio.

Crime

O jornalista Gabriel, de 28 anos, foi atacado por dois suspeitos na noite de quinta-feira (14), em um estacionamento perto da sua casa, no Sudoeste, no Distrito Federal. A vítima está internada em estado grave, mas estável, no Hospital de Base do DF (HBDF).

Conforme a Metrópoles, o porteiro o viu se aproximar. Primeiro, pensou se tratar de uma pessoa em situação de rua, mas depois o reconheceu. O trabalhador, então, liberou sua entrada.

Conforme o relato, Gabriel perdeu muito sangue, mas manteve-se consciente. O jornalista também pediu que o porteiro ligasse para o seu pai.

Gabriel foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF) e levado ao hospital, onde passou por cirurgia. Na noite desta sexta (15), Gabriel Luiz foi extubado e está consciente.

Vídeo mostra suspeitos

Imagens captadas pelas câmeras de segurança próximas ao local do ataque mostraram o jornalista sendo seguido por dois homens. Após esfaquearem Gabriel, os suspeitos fogem.

A carteira da vítima foi encontrada, mas o celular está desaparecido. Segundo a Polícia Civil, equipes estão em busca dos suspeitos.