Vereadores do RJ pedem abertura de processo contra Gabriel Monteiro após vazamento de vídeo íntimo

Vereadores do Partido dos Trabalhadores (PT) no Rio de Janeiro apresentaram ofício pedindo abertura de processo ético disciplinar contra o vereador Gabriel Monteiro (sem partido). Ação ocorre após vazamento de vídeo íntimo onde o parlamentar supostamente faz sexo com uma adolescente de 15 anos.

O pedido foi feito pelos vereadores Lindbergh Farias, Reimont e Tainá de Paula. O ofício foi feito após o Conselho de Ética da Câmara de Vereadores do RJ adiar por sete dias a decisão sobre as denúncias contra Gabriel Monteiro. As informações são do jornal O Dia.

"Vereador Gabriel Monteiro, ninguém está falando em condenação antecipada, nós fomos vítimas disso, nós queremos que o senhor tenha direito de defesa. Agora, acho que o senhor, que se diz inocente, era o primeiro a querer a instauração desse processo para se defender. O senhor não diz que é inocente? Então apresente as provas", ponderou Farias.

Chico Farias (Psol), integrante do Conselho, divulgou nas redes sociais que chegou a pedir que a representação fosse aberta imediatamente, mas foi "voto vencido".

Vazamento de vídeo íntimo

Mais uma polêmica envolvendo Gabriel Monteiro estourou nesta quarta. A Polícia Civil do Rio de Janeiro investiga o vazamento de um vídeo em que ele tem relações sexuais com uma garota de 15 anos.

A adolescente afirmou à polícia que a relação foi consensual. A mãe dela reiterou essa informação e acrescentou que o relacionamento dos dois começou há 10 meses. Porém, a menor de idade disse ter contado ao vereador que tinha 18 anos.

Ao ser questionada sobre a gravação íntima, a adolescente explicou que a autorizou, mas não lembra do conteúdo por ter sido feito há muito tempo

Gabriel esteve na unidade policial, onde alegou não saber da idade da adolescente. O vereador disse que as imagens estavam arquivadas em seu celular, ao qual somente os ex-assessores Matheus Souza e Heitor Monteiro tinham acesso. Ambos acusam o político de assédio moral e sexual.

Quero receber conteúdos exclusivos sobre o Brasil