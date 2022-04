Vereador Gabriel Monteiro exibia vídeos de sexo com menores 'como se fossem troféus', diz assessor

O vereador Gabriel Monteiro foi acusado por um dos assessores de exibir imagens de sexo com menores de idade "como se fossem troféus". A declaração dele, que está afastado desde janeiro "após crise de transtorno de ansiedade" consta em depoimento à Polícia Civil do Rio. AS informações são do G1.

“Gabriel tinha o hábito de ficar exibindo vídeos íntimos, dele mantendo relações sexuais com outras mulheres, maiores ou menores de idade, como se fossem ‘troféus’”, disse.

O homem afirmou que o parlamentar mostrava "os vídeos para todos, chegava nos seguranças, depois ia nos assessores". Para ele, Monteiro "tinha prazer em se exibir e se vangloriar" com as produções de cunho sexual.

Busca e apreensão

O vazamento de um vídeo íntimo com uma adolescente de 15 anos, inclusive, motivou a execução de um mandado de busca e apreensão contra o vereador na manhã desta quinta-feira (7).

Além da casa e do gabinete do parlamentar na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro, os agentes de segurança também atuam em outros nove endereços de assessores, ex-assessores e até um empresário ligados ao político.

O parlamentar e a menor chegaram a alegar à polícia que a relação sexual e a transa foram consentidas pelas duas partes. Gabriel disse que a jovem seria maior de idade. Contudo, segundo o funcionário afastado, o vereador sabia que a adolescente era menor.

“Até porque ele tinha o hábito de fazer brincadeiras, dizendo que iria abrir uma creche e que mulheres de 20 anos de idade já seriam velhas”, depôs.

Quero receber conteúdos exclusivos sobre o Brasil