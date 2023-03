Terapeuta de Pedrinho Matador diz que ele tinha se arrependido e queria uma vida nova

A escritora e terapeuta de Pedrinho Matador, Iza Toledo, 52, descreveu o momento quando soube da morte do serial killer nacional, no último dia 5 de março, em Mogi das Cruzes, Grande São Paulo. Ao jornal Folha de S. Paulo, Toledo descreveu também o desejo de mudança que partia de matador.

Iza Toledo Psicanalista Ele não queria ser santo, mas queria mostrar o que tinha acontecido com ele e por que ele tinha se arrependido e queria uma vida nova.

Toledo ainda contou ao jornal o momento em que soube da morte de seu paciente. "Foi uma dor maior do que quando eu perdi meu pai". Segundo a autora, Pedrinho trazia nela um sentimento de proteção. A escritora contou que perdeu o pai aos 26 anos. A relação com Pedrinho, segundo ela, era de brincadeiras e proteção.

Para ter um melhor tratamento, Matador saiu de Mogi das Cruzes e se mudou para Itanhaém, no litoral paulista. Pedrinho morava na mesma casa que o Toledo e do marido. Eles tinham sessões três vezes por semana, por cerca de duas horas. "Foi ganhando confiança em mim e queria que eu escrevesse um livro que mostrasse o lado ruim dele, mas também o bom", disse.

A terapia de Pedrinho incluía pet terapia e escrita criativa. Na pet terapia, ele era responsável por cuidar dos cinco cachorros do casal. Já a escrita criativa era utilizada para o livro que a autora estava desenvolvendo.

Conforme Toledo, Matador teria pedido as alianças do casal e andava com elas para se sentir protegido. "Era como se carregasse a família com ele", disse.

QUEM É IZA TOLEDO

Iza Toledo é psicanalista e autora de livros. Escreveu a biografia "Serial Killer (?) Eu Não Sou o Monstro", que conta a história do maior matador da história do Brasil. Nas redes sociais se descreve como mestre em Teoria Literária e Literatura Comparada (UNESP) Doutora em Letras (USP), coach, escritora, professora, psicoterapeuta.

MORTE DE SERIAL KILLER

Pedrinho Matador foi assassinado, na manhã do dia 5 de março, em Mogi das Cruzes, interior de São Paulo. A informação foi confirmada pelo G1 com as polícias civil e militar.

Conforme o portal, dois homens passaram atirando em um carro. Após os disparos, os suspeitos fugiram e mudaram de veículo.

QUEM ERA PEDRINHO MATADOR

Pedro Rodrigues Filho, de 68 anos, nasceu em uma fazenda em Santa Rita do Sapucaí, no sul de Minas Gerais, conforme informou em entrevista à Revista Época, em 2003.

Ele veio de um núcleo familiar conturbado. A mãe era agredida pelo pai. Em uma dessas agressões, ela já estava grávida de Pedro e o bebê sofreu uma lesão no crânio.

Nesse contexto complicado, ele nunca foi à escola e começou aos 14 anos a vida no crime. Foi aprender a ler já na prisão.