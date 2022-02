Temporal em Petrópolis (RJ) deixa ao menos 24 mortos e 80 casas atingidas por deslizamento

Um forte temporal em Petrópolis, na Região Serrana do Rio de Janeiro, deixou pelo menos 24 pessoas mortas na tarde de terça-feira (15), após um deslizamento no Morro da Oficina, no bairro Alto da Serra, que também atingiu 80 casas. As informações são da Defesa Civil, IML e oficiais do Posto Regional de Polícia Técnica e Científica da Polícia Civil.

Diversos pontos da cidade ficaram inundados, carros foram arrastados pela correnteza e devido ao grande volume d'agua, a Defesa Civil passou a cidade para o Estágio Operacional de Alerta.

O rio transbordou, e a velocidade com que a água subiu pegou motoristas de surpresa, que não tiveram tempo de escapar da inundação. Imagens que circulam nas redes sociais mostra um carro sendo arrastado com os ocupantes dentro.

Foram registradas 49 ocorrências de deslizamentos em diferentes bairros. Em seis horas, choveu mais que o esperado para o mês inteiro, e o índice de chuva chegou a 259 milímetros.

"O maior registro horário é de 125.8 mm/h às 17h15 no pluviômetro Alto da Serra (INEA). No São Sebastião, o acumulado pluviométrico em 6 horas chegou a 259.8mm às 21h10", informou a Defesa Civil