Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Superlotada e com histórico de mortes: como é a prisão onde brasileira está presa no Camboja

Detida há sete meses, a arquiteta Daniela Marys de Oliveira foi vítima de uma falsa promessa de emprego

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 13:17)
País
Daniela enfrenta dificuldades para se comunicar na prisão, pois não fala o idioma do país
Legenda: Daniela enfrenta dificuldades para se comunicar na prisão, pois não fala o idioma do país
Foto: Reprodução/X

A arquiteta brasileira Daniela Marys de Oliveira, de 35 anos, está detida há sete meses na Prisão Provincial de Banteay Meanchey, no norte do Camboja, uma das unidades prisionais mais problemáticas do país, marcada por superlotação severa, inundações e mortes de detentos.

De acordo com o site Camboja News, a cadeia opera muito além de sua capacidade e enfrenta atrasos nos atendimentos médicos, situação que já levou à morte de prisioneiros. Em março deste ano, um jovem de 22 anos chamado Leap Chantha, preso por porte ilegal de armas, roubo e uso de drogas, morreu na unidade após sofrer um problema cardíaco e falta de oxigenação cerebral.

A família do prisioneiro questionou a direção da prisão por não ter sido notificada imediatamente. O pai afirmou, à época, que o filho vinha reclamando da superlotação. Um levantamento do grupo de direitos humanos Licadho aponta que as prisões cambojanas operam com até 200% da capacidade em algumas instalações.

Veja também

teaser image
Mundo

Entenda o que é comutação, ato de Trump que libertou George Santos

teaser image
Mundo

Entenda o que é comutação, ato de Trump que libertou George Santos

A unidade de Banteay Meanchey também tem histórico de tragédias. Em 2013, 842 presos tiveram que ser evacuados após o presídio ser tomado por uma inundação. Segundo relatos publicados na época, “o nível da água chegou à altura do pescoço dos detentos em alguns locais”. A enchente foi provocada pelo transbordamento do rio Mekong.

É nesse cenário precário que vive Daniela, que teria sido vítima de uma rede internacional de tráfico humano. A arquiteta, segundo os familiares, foi atraída por uma falsa proposta de emprego para trabalhar com telemarketing no Camboja. O contrato prometido seria temporário, de seis meses a um ano, e ela pretendia retornar ao Brasil em seguida.

Daniela embarcou em 30 de janeiro e, ao chegar, enviou a localização à família, que logo estranhou o endereço. “Começamos a achar muito estranho: era um complexo afastado da capital, próximo da fronteira com a Tailândia”, contou Lorena, irmã de Daniela, ao jornal O Globo.

“Assim que ela entrou lá, pegaram o passaporte dela. Não tinha como ela sair. É um local sem comércio, sem estrada, sem nada”. 

Pagamento de multa

De acordo com Lorena, durante o mês de fevereiro, novas vítimas chegaram ao complexo. Em março, teve início o treinamento para o suposto trabalho, quando Daniela percebeu que seria obrigada a aplicar golpes na internet. Ao se recusar, foi informada de que deveria pagar uma multa para sair.

Pouco tempo depois, os familiares relatam que drogas foram plantadas em sua bagagem, o que resultou em sua prisão. Daniela deverá ser julgada no próximo dia 23 de outubro por posse e uso de drogas. As substâncias, no entanto, não foram especificadas.

Após a prisão, a família ainda foi vítima de extorsão: criminosos usaram o celular de Daniela para se passar por ela e solicitaram dinheiro sob o pretexto de pagamento de multa. Cerca de R$ 27 mil foram transferidos antes de a família perceber a fraude.

“Eles ficaram com todos os pertences dela, inclusive o celular. Com ele, começaram a mandar mensagem para nós, se fazendo passar por ela. Falaram que tinha uma multa a ser paga. Percebemos que não era ela por conta dos erros de ortografia e também perguntamos coisas íntimas”, relatou Lorena.

O primeiro contato direto da família com Daniela ocorreu em 29 de março. A arquiteta contou o que havia acontecido e disse ter solicitado um teste toxicológico, que foi negado pelas autoridades locais. Na prisão, enfrenta dificuldades para se comunicar, pois não fala o idioma do país. Uma ONG conseguiu providenciar um advogado para defendê-la no julgamento.

Para tentar trazê-la de volta ao Brasil, a família organiza uma vaquinha virtual com meta de R$ 60 mil, destinada a cobrir custos com advogados, passagens e itens básicos de sobrevivência.

Assuntos Relacionados
Buzeira era conhecido por ostentar muito luxo em suas redes sociais
País

PF envia para perícia esmeraldas no valor de R$1,7 bi encontradas com Buzeira

Pedras brutas apreendidas na casa do influenciador durante a Operação Narco Bet

Redação
Há 32 minutos
Daniela enfrenta dificuldades para se comunicar na prisão, pois não fala o idioma do país
País

Superlotada e com histórico de mortes: como é a prisão onde brasileira está presa no Camboja

Detida há sete meses, a arquiteta Daniela Marys de Oliveira foi vítima de uma falsa promessa de emprego

Redação
Há 43 minutos
Duas fotos em montagem. À esquerda, diversos ossos em posição vertical dentro de uma caixa de madeira. À direita, imagem ampliada do osso do crânio, com aspecto sujo e amarronzado.
País

Crânios e ossos humanos são encontrados em apartamento em São Paulo

Lápides, fotografias em preto e branco e uma caixa lacrada também foram localizados no imóvel

Redação
Há 1 hora
Mulher segura guarda-chuva colorido em meio à chuva em avenida movimentada de Fortaleza, durante período de precipitações no Ceará.
País

12 estados brasileiros recebem alerta de perigo e chuvas intensas neste sábado (18)

Ceará se mantém com tempo seco

Redação
18 de Outubro de 2025
Imagem de bebidas batizadas encontradas em fábrica clandestina durante investigações sobre metanol.
País

Grupo familiar é investigado por vender bebidas adulteradas com metanol

Polícia constatou que bebida "batizada" em fábrica clandestina matou duas pessoas em SP

Redação
17 de Outubro de 2025
Padre da Paróquia Nossa Senhora Aparecida, de Nova Maringá
País

Polícia investiga suspeitos de vazar vídeo de padre com fiel em casa paroquial no MT

Vídeo viralizou nas redes sociais ao mostrar noiva de fiel da paróquia no banheiro do quarto do padre

Redação
17 de Outubro de 2025
Padre Luciano Braga Simplício
País

Padre flagrado com noiva de fiel é afastado

Jovem envolvida no caso registrou boletim de ocorrência por divulgação indevida de imagens

Redação
17 de Outubro de 2025
montagem de fotos mostra padre flagrado com noiva de fiel em paróquia no Mato Grosso.
País

Veja o que se sabe sobre caso de padre flagrado com noiva de fiel em MT

Dois homens são vistos arrombando a porta do quarto e do banheiro da Casa Paroquial, após o padre se negar a abri-las

Redação
16 de Outubro de 2025
Polícia Federal durante fiscalização
País

Intoxicação por metanol: PF deflagra operação contra 24 empresas em 5 estados

Objetivo é rastrear origem da substância usada em bebidas adulteradas

Redação
16 de Outubro de 2025
Ana Paula Veloso Fernandes
País

'Serial killer' presa diz que também matou cães

Polícia Civil investiga a morte de 14 animais, sendo dez filhotes

Redação
16 de Outubro de 2025
Imagem mostra recipiente com metanol
País

Brasil confirma oito mortes e 41 casos de intoxicação por metanol

O estado de São Paulo concentra 60,81% das notificações

Redação
16 de Outubro de 2025
Lula em evento do Dia dos Professores no Rio de Janeiro.
País

Professores poderão solicitar Carteira Nacional Docente a partir desta quinta (16)

Documento será destinado a mais de dois milhões de professores brasileiros das redes públicas e privadas

Redação
15 de Outubro de 2025
Menina de 3 anos vence câncer após um ano de tratamento, e anúncio emociona familiares; veja vídeo
País

Menina de 3 anos vence câncer após um ano de tratamento, e anúncio emociona familiares; veja vídeo

Após enfrentar negligência médica e um diagnóstico tardio de leucemia, Jade, de Vespasiano (MG), comemora o fim da fase mais difícil do tratamento

Maria Clarice Sousa e Gabriel Bezerra*
15 de Outubro de 2025
O chamado 'CNU dos Professores' avaliará formação geral e específica.
País

Inep divulga cartão de confirmação da Prova Nacional Docente 2025

Inep recomenda que os candidatos o levem no dia do exame

Redação
15 de Outubro de 2025
Na esquerda, foto de uma senhora na varanda ao lado de um homem, apreciando a serenata que os alunos que estão na foto ao lado fizeram para ela.
País

Estudantes fazem serenata para senhora com Alzheimer, e vídeo repercute nas redes sociais

A ação dos alunos na parada de ônibus ganhou grande proporção

Gabriel Bezerra*
15 de Outubro de 2025
Imagem mostra fachada do Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos (Sindnapi), em São Paulo. Entidade é suspeita de integrar esquema de fraude de descontos indevidos no INSS.
País

Fraude no INSS: sindicato suspeito tem R$ 390 milhões bloqueados

Entidade é investigada por esquema de descontos indevidos.

Redação
15 de Outubro de 2025
Imagem mostra local onde corpo de criança foi encontrado
País

Mãe e padrasto são presos após matar e concretar corpo de criança em SP

O corpo apresentava sinais de lesões provocadas por instrumento contundente

Redação
15 de Outubro de 2025
Imagem aérea da da cidade de Luís Eduardo Magalhães, na Bahia.
País

Tremor de terra surpreende moradores de Luís Eduardo Magalhães, na BA

Sismóloga comenta sobre a ocorrência desse fenômeno no País

Nathália Paula Braga*
14 de Outubro de 2025
Após a romaria, César decidiu adotar o cachorro, que recebeu o nome de Aparecido de Assis.
País

Cachorrinho acompanha romeiros até Aparecida e ganha tutor no fim da jornada

Fiéis caminharam 150 km de Guarulhos ao Santuário Nacional

Redação
14 de Outubro de 2025
Vela acesa em frente a tomada desligada.
País

Aneel fará inspeção em subestação do Paraná que causou apagão

A agência apura as causas que provocaram a interrupção no fornecimento de energia em nove estados

Redação
14 de Outubro de 2025