Sargento do Exército morre atropelado por motoniveladora no Interior do Acre

O 3º sargento do Exército Paulo Toshio Yamashiro, 23, morreu na madrugada desta quinta-feira (18), em um acidente com uma máquina pesada em Santa Rosa do Purus, Interior do Acre.

Segundo informações do g1, o militar trabalhava na Operação Alto Purus e fazia a manutenção na pista do aeródromo da cidade - que está cedida ao Exército Brasileiro - no momento da fatalidade.

O 7º Batalhão de Engenharia de Construção (BEC) de Rio Branco informou que Paulo teve um choque de grande impacto contra uma motoniveladora. Ele foi socorrido e chegou a ser levado a um hospital da cidade. Ao chegar lá, porém, por conta da gravidade da situação, foi solicitado um transporte aéreo para que ele fosse conduzido à capital do estado, Rio Branco.

Um avião do Exército chegou a ser preparado com equipamentos do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas o militar não resistiu aos ferimentos e morreu antes do translado, nesta madrugada.

Veja também País Filha do deputado Gilberto Cattani é encontrada morta em Mato Grosso País Idoso encontrado morto em casa não tinha R$ 3 milhões guardados e devia IPTU milionário

O 7º BEC informou que instaurou um inquérito "a fim de apurar as circunstâncias do acidente" e que "está adotando todas as medidas cabíveis para o translado do corpo e apoio à família do militar".

Já o Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre), originalmente responsável pela pista do aeródromo, ressaltou que a pista estava cedida ao Exército e que "tem passado por intensos trabalhos de manutenção".

"O Estado apoia integralmente o trabalho do Exército no transporte de equipamentos e insumos necessários para a reconstrução da pista", segue o comunicado.