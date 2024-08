Santuário de Lúcifer com estátua de cinco metros será inaugurado no RS; prefeitura nega investimento

Um santuário dedicado à Lúcifer está sendo construído por um grupo no município de Gravataí, no Rio Grande do Sul. Com inauguração marcada para a próxima terça-feira (13), o espaço contará com uma estátua de mais de cinco metros de altura, retratando a divindade.

Veja também País Aeroporto de Porto Alegre, Salgado Filho, reabre com mais de 100 voos diários em outubro País Ciclone vai trazer rajadas de vento e frente fria para o Sul do Brasil; entenda País Caminhão pega fogo na linha amarela, e 87 pessoas são levadas para hospitais no RJ

Em conversa com o g1, o mestre Lukas de Bará da Rua, representante da ordem responsável pela construção, explicou que, apesar de Lúcifer ser associado ao mal no Cristianismo, os participantes do grupo enxergam a divindade de forma positiva.

“Para nós, Lúcifer é um deus que, assim como tantos outros, foi demonizado pela Igreja Católica. Lúcifer é o portador da luz, do autoconhecimento”, afirmou o seguidor da Nova Ordem de Lúcifer na Terra, grupo à frente da obra.

Apesar de não terem receio em declarar a fé na divindade, os fiéis preferiram manter a localização do templo em segredo. A decisão, segundo o grupo, foi tomada para proteger os frequentadores do santuário, já que a ordem já teria sofrido ameaças.

“O nosso espaço é só para iniciados. Recebemos até ameaça de morte, se a gente desse continuidade ao nosso trabalho", explicou Lukas, acrescentando que o grupo possui cerca de 100 pessoas.

CONSTRUÇÃO POLÊMICA

Em Gravataí, as notícias sobre a construção de um santuário dedicado à Lúcifer não foram bem recebidas por parte da população, resultando em dezenas de críticas nas redes sociais. Alguns usuários, inclusive, acusaram o grupo de ter utilizado dinheiro público na obra, informação negada pelo mestre Lukas.

Através de nota, a Prefeitura da cidade também desmentiu o suposto envolvimento das autoridades municipais na construção do templo.

“A administração municipal informa que não tinha conhecimento, até o momento, sobre a criação de um santuário dedicado a Lúcifer na cidade. Não há qualquer vínculo ou recurso público da Prefeitura no empreendimento”, afirmou o comunicado.