Caminhão pega fogo na linha amarela, e 87 pessoas são levadas para hospitais no RJ

Após um caminhão pegar fogo no Túnel da Covanca, na Linha Amarela, no Rio de Janeiro, 87 pessoas foram levadas a hospitais públicos e privados para receber atendimento, nesta quinta-feira (8). Nas redes sociais, Eduardo Paes, prefeito da cidade, confirmou que a maioria das vítimas, em unidades municipais, deve receber alta em breve, mas uma pessoa está em estado grave.

"Do total, uma das vítimas está em estado grave e as demais devem receber alta ao longo do dia. Os hospitais municipais envolvidos no atendimento são Lourenço Jorge, Salgado Filho, Miguel Couto e Albert Schweitzer", escreveu no X. Ainda conforme o chefe do executivo municipal, o acidente ocorreu por volta das 7h30.

A Rede D'Or informou ao Diário do Nordeste que até o momento foram registrados "30 atendimentos no Rios D'Or, 15 no Barra D'Or, 3 no Rio Barra e um no Badim".

Trânsito impactado

Segundo Centro de Operações do Rio (COR), o acidente também causou interrupção no trânsito da via, que chegou a ser interditada por algumas horas da manhã. O funcionamento da via foi normalizado por volta de 14h05.

"Via totalmente liberada após incêndio em caminhão dentro do Túnel da Covanca. Trânsito em boas condições em ambos os sentidos", divulgou o COR, nas redes sociais.

Mais cedo, às 9h58, Paes pediu cautela a motorista no Túnel da Covanca. "A situação da Linha Amarela ainda é confusa em razão do incêndio em um caminhão dentro do túnel. Evitem o mais possível a via e acessos", alertou no X.