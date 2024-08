Ciclone vai trazer rajadas de vento e frente fria para o Sul do Brasil; entenda

Um ciclone extratropical deve atingir o Rio Grande do Sul neste fim de semana, trazendo fortes rajadas de vento. O MetSul emitiu um alerta da chegada do fenômeno, detalhando que o estado ainda irá enfrentar uma frente fria, com possibilidade de neve na região.

Esse ciclone teve formação na costa da Argentina, e tende a se deslocar ao Uruguai e ao sul do Brasil. Nesta quinta-feira (8), os meteorologistas estimaram rajadas de vento de até 100 km/h.

Veja também País Ciclone Extratropical intenso se forma no Atlântico e provocará impactos no Brasil; entenda Ceará De perda de força do El Niño a ciclone Akará: o que tem deixado fevereiro ‘mais chuvoso’ no Ceará

O fenômeno chegará ao Rio Grande do Sul, com tendência a ter ventos entre 50 km/h e 60 km/h. Porém, é possível que algumas rajadas atinjam 100 km/h no sul do estado.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), por sua vez, acrescentou que uma massa de ar polar também deve chegar na região e causar uma queda na temperatura. Por isso, os estados de Santa Catarina e o Rio Grande do Sul devem ter registros de neve.

O que significa um ciclone?

O ciclone é uma área em que há baixa pressão atmosférica e os ventos giram no sentido horário, explica o Inmet.

"Esse movimento no sentido horário concentra umidade no centro do ciclone, ou seja, na área de menor pressão. Assim, o deslocamento ascendente do ar, que está quente e úmido nesta área, provoca a formação de nuvens carregadas". Instituto Nacional de Meteorologia

Os ciclones extratropicais são os mais comuns no Brasil, sendo sempre associados com a chegada de frentes frias.

Apesar de ocorrerem ao longo de todo ano, a frequência é maior no inverno. O centro do ciclone é frio, com temperaturas mais baixas que a atmosfera externa.