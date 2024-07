Saiba quem eram os atletas mortos em colisão frontal no Rio Grande do Sul

Os quatro jovens que morreram em acidente de trânsito com colisão frontal no Rio Grande do Sul (RS) nesse domingo (14), tinham entre 16 e 20 anos. Eles moravam em Chapecó, no oeste de Santa Catarina, e viajavam para um torneio de basquete.

Eles foram identificados como Samuel Dal Olmo Carlin, 20 anos, Deivid Guimarães Cardoso, de 19, Enzo Henrique Candaten, 18. Com eles ainda estava Milena Lazari, de 16 anos, namorada de Deivid que acompanhava o trio, segundo o g1.

O carro em que eles estavam bateu em um caminhão em Ronda Alta (RS). Eles estavam na estrada para chegar até a cidade de Carazinho (RS), onde jogariam por um campeonato de basquete.

Veja também País Atletas morrem em acidente a caminho de competição de basquete no Rio Grande do Sul País Influencer Kat Torres é condenada a oito anos de prisão por tráfico de pessoas

Quem eram os atletas?

Samuel Dal Olmo era frequentador da igreja Next Level de Chapecó, além de atleta. Deivid nasceu em Florianópolis e trabalhava em uma hamburgueria de Chapecó.

Enzo era natural de Araras, São Paulo, segundo a Fundação de Esporte de Chapecó. Todos eles já treinaram no Clube de Basquete de Chapecó.

Em nota de pesar, a Confederação Catarinense de Basquete se solidarizou com os familiares das quatro vítimas do acidente. "A comunidade do basquete catarinense lamenta e se solidariza com seus familiares, amigos enlutados, colegas de clube e demais companheiros de vida dos jovens", diz a entidade.