Atletas morrem em acidente a caminho de competição de basquete no Rio Grande do Sul

Quatro pessoas morreram após o carro em que estavam se chocar de frente contra um caminhão neste domingo (14) em Ronda Alta, na Região Norte do Rio Grande do Sul. As informações são do g1.

As vítimas são três atletas e uma acompanhante, com idades entre 16 e 20 anos, que estavam a caminho de uma competição de basquete na cidade de Carazinho.

O acidente aconteceu por volta das 7h30 na altura do km 101 da rodovia, e foi flagrado por câmeras de segurança. As vítimas foram identificadas pelo Batalhão Rodoviário da Brigada Militar como Milena Lazari, de 16 anos, Enzo Candaten, de 18, Deivid Guimarães, 19, e Samuel Carlin, 20. O motorista do caminhão não se feriu.

Entidades lamentam

Enzo, Deivid e Samuel integravam uma equipe de basquete 3x3 da cidade de Chapecó, em Santa Catarina. Eles estavam no Rio Grande do Sul para uma competição de basquete sub-23 em Carazinho. Já Milena estava apenas acompanhando o grupo.

Em nota de pesar, a Confederação Catarinense de Basquete se solidarizou com os familiares das quatro vítimas do acidente. "A comunidade do basquete catarinense lamenta e se solidariza com seus familiares, amigos enlutados, colegas de clube e demais companheiros de vida dos jovens", diz a entidade.

A Confederação Brasileira de Basquete também manifestou solidariedade às famílias dos jovens. "Que Deus conforte todos os familiares neste momento difícil, dando paz aos seus corações", afirma.

Veja a nota da Confederação Catarinense de Basquete na íntegra:

É com tristeza enorme que recebemos a chocante notícia dos quatro jovens catarinenses (três atletas e uma estudante) que faleceram no Rio Grande do Sul, a caminho de uma competição de basquete 3x3. Naturais de Chapecó, os três atletas e a namorada de um deles faleceram em um acidente de carro a caminho de uma competição de 3x3 em Carazinho (RS). O acidente aconteceu em Ronda Alta (RS), a cerca de 102 quilômetros de Chapecó (SC) e a 73 quilômetros de Carazinho (RS).

No carro estavam Samuel Dal Olmo Carlin (20 anos), Deivid Guimarães Cardoso (19 anos) e a namorada Milena Lazari, (16 anos), e Enzo Henrique Candaten (18 anos). O veículo atravessou a pista e bateu de frente com um caminhão.

É com profunda tristeza que a Federação Catarinense de Basketball, por meio de seu presidente, vice-presidente, diretoria, funcionários, clubes filiados e colaboradores, manifesta seu pesar pelo falecimento dos quatro jovens, os quais, dois tinham registro ativo no 3x3 da FCB.

A comunidade do basquete catarinense lamenta e se solidariza com seus familiares, amigos enlutados, colegas de clube e demais companheiros de vida dos jovens.