Restos mortais de Claudinho, da dupla com Buchecha, somem de cemitério; viúva se manifesta

Os restos mortais do cantor Claudinho, da dupla Claudinho & Buchecha, sumiram do cemitério Memorial do Carmo, no Rio de Janeiro.

Segundo o colunista Alessandro Lo-Bianco, da RedeTV!, a viúva do artista, Vanessa Alves, acionou a Justiça ao descobrir que a administração do campo santo removeu os ossos de Claudinho do local sem o conhecimento dos familiares.

De acordo com Lo-Bianco, Vanessa descobriu o ocorrido ao ver um vídeo no YouTube. Na rede social, um fã conta que foi visitar o jazigo onde Claudinho estava enterrado e descobriu que outra pessoa estava enterrada no lugar do cantor.

A viúva explicou que procurou a administração do cemitério para entender o que havia acontecido com o ossário e foi informada pela administração que o contato sobre a possível renovação do jazigo foi feito por telegrama. A família, no entanto, afirma que não chegou a ser contatada e que os ossos de Claudinho foram exumados de forma ilegal.

Um trecho do processo, divulgado pelo jornal O Dia, destaca que "os restos mortais do cantor não mais se encontravam em seu devido jazigo e sim de outra pessoa, diante de uma realidade perturbadora, que não apenas viola o direito à memória e ao luto, mas também expõe falhas graves no gerenciamento dos espaços cemiteriais".

À RedeTV!, Vanessa se pronunciou sobre o ocorrido. “Fiquei muito triste. Por ser um jazigo perpétuo, eles não deveriam abrir”, argumentou. O processo segue em andamento.