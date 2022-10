Repórter cinematográfico é agredido enquanto filmava prisão de Roberto Jefferson

Neste domingo (23), o repórter cinematográfico Rogério de Paula (59) foi agredido enquanto trabalhava. O profissional da Inter TV, afiliada da TV Globo, realizava cobertura da prisão de Roberto Jefferson. no Rio de Janeiro. A vítima levou um soco, caiu no chão, bateu a cabeça e teria tido um início de convulsão. As informações são do G1.

Imagens mostram o momento em que Rogério é cercado por um grupo que estava no local em apoio a Roberto Jefferson. O cinegrafista foi levado para o Hospital Nossa Senhora da Conceição, no município de Três Rios, onde fez exames. "Ele está lúcido e não há sangramento", explicou a publicação.

Uma equipe da Polícia Militar chegou a abordar os agressores, mas eles foram liberados em seguida. Em nota, a Federação Nacional dos Jornalistas (Fenaj) e o Sindicato dos Jornalistas do Rio repudiaram o ato de violência contra o trabalhador da Inter TV.

"A Federação Nacional dos Jornalistas (FENAJ) e o Sindicato dos Jornalistas do Município do Rio de Janeiro repudiam e condenam mais esse ato de violência contra um trabalhador da mídia. Ao mesmo tempo, cobram das autoridades a apuração e punição do agressor."