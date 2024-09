Réplicas de armas com bolinhas de gel não são brinquedos, alerta Inmetro

O Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) emitiu alerta, nessa sexta-feira (20), sobre réplicas de armas com bolinha de gel que vêm sendo utilizadas por jovens em ruas de diversas cidades do País, enfatizando que os equipamentos não são brinquedos.

A venda dos protótipos com selo do Inmetro é ilegal, uma vez que a regulamentação do produto está estipulada no Decreto nº 11.615/2023, não sendo de competência do órgão.

"O Inmetro reafirma, com base na regulamentação vigente, que as réplicas de armas com projéteis de bolas de gel não são classificadas como brinquedos", destaca João Nery, diretor de Avaliação da Conformidade do Instituto.

'Batalhas com arma de gel'

Adolescentes e adultos têm travado batalhas de "paintball" na rua com as armas com munição em gel, sem utilização de equipamento de proteção e causando pânico em pedestres e motoristas que avistam a cena. As cenas são compartilhadas nas redes sociais.

Legenda: Busca pelas réplicas têm aumentado em comércios populares de grandes cidades do País Foto: Divulgação/Inmetro

Episódios de confrontos com "arminha de gel" já foram registrados em São Paulo (SP), Belo Horizonte (MG), Manaus (AM), Goiânia (GO) e em Brasília, conforme apurado pelo jornal O Globo. Na Rua 25 de Março, o preço do objeto saiu de R$ 70 para R$ 100, R$ 200 devido à procura e esgotamento das réplicas.

Na capital paulista, um homem de 20 anos foi ferido no olho por réplica de arma com bolinhas em gel. Prisões também já foram efetuadas na cidade, segundo informações da Secretaria da Segurança Pública de SP.

Em nota enviada ao O Globo, o capitão Felipe Neves, do Centro de Comunicação Social da Polícia Militar de São Paulo, destacou que a utilização do equipamento ao ar livre "pode ensejar vários problemas, desde acidente de trânsito, ferimentos e até um mal-entendido". Além disso, ele ressaltou que quem vê a cena pode "pensar que é um arrastão".