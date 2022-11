Professora vítima de atentado em Aracruz sai do coma após ser atingida por 5 tiros

A professora de inglês Degina Rodolfo de Oliveira Fernandes, 37 anos, saiu do coma induzido nesta terça-feira (29), após ser alvo de cinco tiros durante ataque em escola do município de Aracruz, no Espírito Santo, na última sexta-feira (25). A vítima foi uma das 12 pessoas feridas na ação.

Em entrevista ao g1, o técnico mecânico Leandro Fernandes, esposo de Degina, relatou que ela está consciente e chegou a mexer as pernas e abrir os olhos.

Leandro Fernandes Marido de Degina "O quadro dela deu uma melhora boa, mas ainda é delicado por causa das infecções. Ela precisou de transfusão de sangue nesta noite. Ela não está em coma induzido mais".

"Ela está entubada, mas consciente. Ela consegue abrir os olhos, mexer as pernas. Ela deu uma recuperada muito boa. O estado dela ainda é delicado. Ela está vivendo um dia de cada vez e está vencendo, está sendo uma guerreira nesses dias que está se passando. Ela vai viver", acrescentou ele.

Dentre os cinco tiros que atingiram Degina, foram atingidas pernas, quadril, abdômen e torax. Sem previsão de alta, familiares e amigos realizam campanhas de doação de sangue.

"Como ela precisou de transfusão de sangue no dia 25 e no dia 28 de novembro, o hospital me ligou e pediu que eu conseguisse a doação de dez bolsas de sangue", explicou Leandro.

Adolescente foi preso em casa de praia

O adolescente atacou a Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEFM), onde já foi aluno, e o Centro Educacional Praia de Coqueiral, da rede particular, na manhã da sexta-feira (25). Ele efetuou diversos disparos, matando pelo menos quatro pessoas e deixando dez feridos.

O veículo que o adolescente usou, um Renault Duster de cor prata, foi identificado pela polícia com auxílio de câmeras de deslocamento. O carro estava com a placa coberta.

Os policiais rastearam o dono do veículo, pai do garoto, e foram até a casa da família, mas não encontraram ninguém lá. A polícia descobriu outro endereço da família, uma casa de praia, e encontrou o adolescente lá, acompanhado dos pais.

O adolescente confessou o crime e foi até a casa com os policiais para mostrar onde guardou as roupas, segundo o tenente Adriano de Farias Santos.

Adriano de Farias Santos Tenente "Ele [o atirador] estava muito tranquilo. Demonstrou frieza. Não parecia alguém que havia cometido um crime desse tipo".

O estudante deve responder por ato infracional análogo ao crime de homicídio triplamente qualificado por motivo fútil, impossibilidade de defesa das vítimas e perigo comum.

Quem foram as vítimas

No total, foram 4 pessoas mortas e 12 feridas no atentado, segundo a Polícia Civil do Espírito Santo.

As vítimas são a estudante Selena Sagrillo, de 12 anos, e as professoras Maria da Penha Pereira de Melo Banhos, de 48 anos, Cybelle Passos Bezerra, de 45 anos, e Flávia Amboss Merçon Leonardo.

Os corpos de Selena e Maria da Penha foram enterrados no início da tarde de sábado (26). Já a família de Cybelle preferiu que o corpo dela fosse cremado e levado para Pernambuco, onde a família mora. A professora Flávia morreu no sábado e foi enterrada no domingo (27).