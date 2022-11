Vídeo registra momento em que atirador invade escola no Espírito Santo; assista

O momento em que um jovem atirador invade uma escola em Aracruz, no Espírito Santo, e dispara contra alunos e professores, foi registrado por câmeras de segurança do local.

Obtidas pela Folha Vitória, as imagens mostram o suspeito, que seria um estudante da unidade de ensino, entrando correndo com uma arma apontada para as pessoas. Ele estava vestido com roupa camuflada e usava uma máscara branca. Embora tenha fugido, o adolescente foi apreendido horas depois pela Polícia. O caso segue em investigação.