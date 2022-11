Quem são as vítimas do ataque as escolas de Aracruz, Espírito Santo

As três vítimas do ataque as escolas em Coqueiral de Aracruz, no Espírito Santo, começaram a ser identificadas. O ataque ocorreu nesta sexta-feira (25), e deixou pelo menos três mortos e 13 feridos. O atirador já foi preso. As informações são do portal de notícias g1.

Os mortos identificados até a última atualização são duas professoras da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEFM) Primo Bitti e uma estudante da escola particular Centro Educacional Praia de Coqueiral, ambas situadas no litoral Norte do Espírito Santo.

Conheça as vítimas

Maria Penha Pereira de Melo Banhos, 48 anos

Legenda: Maria Penha Pereira de Melo Banhos Foto: Reprodução

Professora de alfabetização, morava no bairro São José, na região central do município de Aracruz. Maria da Penha seguia para o trabalho todos os dias de ônibus. A professora era casada há 18 anos e deixa três filhos menores de 16 anos. Formada em técnica de laboratório, já havia trabalhado durante muito tempo no hospital da cidade, mas segundo o que a irmã revelou ao g1, sempre sonhou em ser professora.

Selena Zagrillo, 12 anos Legenda: Selena Zagrillo Foto: Reprodução

Estudante do 6º ano da escola particular atacada. Selena foi umas das três vítimas que morreram ainda no local do ataque. O pai de Selena chegou na escola momentos depois do ataque e tentou socorrer a menina e outros alunos, mas Selena não resistiu.

Cybelle Passos Bezerra, 45 anos Legenda: Cybelle Passos Bezerra, Foto: Reprodução

De acordo com a Secretaria de Estado de Educação (Sedu), Cybelle era professora de matemática na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEFM) Primo Bitti e servidora efetiva desde setembro de 2018. Velório Segundo noticiado pelo g1, o corpo das vítimas começaram a ser velados na manhã deste sábado (26). Os corpos da estudante Selena Zagrillo, e a professora Cybelle Passos Bezerra, estão sendo velados na capela mortuária de Coqueiral. O velório de Sellena ocorrerá até as 13h. Em seguida, o corpo da menina será levado para o sepultamento na cidade de Ibiraçu, município vizinho de Aracruz. Ainda não há informações sobre a previsão de sepultamento do corpo de Cybelle. A professora Maria da Penha Perreira de Melo Banhos, conhecida como "Peinha", será levado para ser velado na capela mortuária do bairro jardins, em Aracruz. O sepultamento está previsto para as 14h.

Ataque

Duas escolas em Aracruz, no Espírito Santo, foram alvos de ataques na manhã desta sexta-feira (25). Em um dos colégios, um adolescente de 16 anos armado, usando roupas camufladas, invadiu o local, efetuou diversos disparos e fugiu.

A Secretaria da Segurança Pública e a prefeitura de Aracruz informaram à Folha Vitória que o crime aconteceu por volta de 10 horas em uma escola da rede estadual, Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEFM) Primo Bitti, e no Centro Educacional Praia de Coqueiral, da rede particular. Os disparos atingiram alunos e professores.

O jornal A Gazeta, do Espírito Santo, informou que o suspeito estuda no turno vespertino da Escola Estadual Primo Bitti, uma das unidades de ensino atacadas.