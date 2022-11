Espírito Santo 'não tem registro' de atentados como o de Aracruz, diz secretário de educação

O atentado que deixou pelo menos três mortos e onze feridos em duas escolas de Aracruz, no Espírito Santo, não possui precedentes no Estado, afirmou o secretário estadual de educação Vitor de Angelo, na manhã desta sexta-feira (25). As informações são do portal g1.

Em entrevista à TV Gazeta, o secretário lamentou o ataque e afirmou que "não tem registro de algo semelhante ocorrido" no Espírito Santo.

"Primeira palavra é lamentar o ocorrido e prestar nossa solidariedade às famílias. Não tem registro de algo semelhante ocorrido na nossa rede, e nem nas redes particulares e tão pouco aqui no Espírito Santo", disse o secretário.

Além disso, Vitor de Angelo alegou que a escola estadual dispõe de segurança terceirizada e não acredita que o atentato tenha ocorrido por falta de recursos.

"Essa escola, de forma bastante significativa, tem todos os recursos de segurança, portões de acesso com trancas automáticas, segurança terceirizada. Então, não é exatamente por essa razão que esse fato ocorreu nessa escola que tem toda a segurança para evitar esse acesso à escola. Feita a apuração e passado esse primeiro momento, a gente vai fazer essa apuração sobre o que precisa ser melhorado", informou o secretário.

Entenda o caso

O atentado aconteceu na manhã desta sexta, por volta de 10h. Segundo informações da polícia, o suspeito entrou na escola Estadual Primo Bitti e efetuou diversos disparos contra estudantes e professores — dois deles morreram. Ele estava vestido com roupa camuflada.

Logo depois, deixou o local em um carro e seguiu para a escola particular Centro Educacional Praia de Coqueiral, que fica na região. Um aluno foi morto no segundo ataque.

O atirador fugiu em um carro, mas foi encontrado e preso pela polícia horas depois.