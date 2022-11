Adolescente agride professores e alunos em escola de Colatina, no Espirito Santo

Professores e alunos foram agredidos em escola de ensino fundamental no município de Colatina, no Espírito Santo, na tarde desta sexta-feira (25). A invasão teria sido realizada por adolescente de 15 anos, que fez o ataque com o uso de um estilete. As informações são do Uol.

Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp) do Espírito Santo, o ataque ocorreu de forma aleatória no final do recreio. Quatro estudantes foram atingidos, além de um estagiário e um professor da unidade.

A Escola de 1º Grau Cleres Martins Moreira fica localizada no bairro São Vicente, mas não tem relação com o ataque em Aracruz, que deixou três mortos.

Os alunos feridos foram encaminhados a uma unidade de saúde.

Encaminhamento à Delegacia

Após a ocorrência, a mãe do adolescente de 15 anos relatou que o filho tinha laudos que comprovam problemas de saúde mental.

Mãe e filho foram encaminhados à Delegacia Regional de Colatina. No local, estão sendo apurados os detalhes da ocorrência.

Nas redes sociais, o secretário municipal de educação, Cidimar Andreatta, declarou a suspensão das aulas das escolas do município.