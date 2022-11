Estudante baleada na cabeça em ataque em Aracruz tem grave estado geral

A estudante Thais Pessotti da Silva, 14 anos, apresenta grave estado geral após ser alvo de ataque em escola do município de Aracruz, no Espírito Santo, na última sexta-feira (25). A vítima foi baleada na cabeça e estava entubada, segundo informações do portal g1.

A Secretaria Estadual de Saúde (Sesa) detalhou que Thais encontra-se internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Infantil de Vitória, na capital do estado.

De acordo com os familiares, a jovem realizou uma cirurgia na cabeça durante a tarde de sexta. Devido à delicadeza do quadro de saúde, Thais está tendo muitos cuidados.

Além da vítima, o ataque ainda deixou quatro mortos e 12 pessoas feridas.

Adolescente foi preso em casa de praia

O adolescente atacou a Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEFM), onde já foi aluno, e o Centro Educacional Praia de Coqueiral, da rede particular, na manhã da sexta-feira (25). Ele efetuou diversos disparos, matando pelo menos quatro pessoas e deixando dez feridos.

O veículo que o adolescente usou, um Renault Duster de cor prata, foi identificado pela polícia com auxílio de câmeras de deslocamento. O carro estava com a placa coberta.

Os policiais rastearam o dono do veículo, pai do garoto, e foram até a casa da família, mas não encontraram ninguém lá. A polícia descobriu outro endereço da família, uma casa de praia, e encontrou o adolescente lá, acompanhado dos pais.

O adolescente confessou o crime e foi até a casa com os policiais para mostrar onde guardou as roupas, segundo o tenente Adriano de Farias Santos.

Adriano de Farias Santos Tenente "Ele [o atirador] estava muito tranquilo. Demonstrou frieza. Não parecia alguém que havia cometido um crime desse tipo".

O estudante deve responder por ato infracional análogo ao crime de homicídio triplamente qualificado por motivo fútil, impossibilidade de defesa das vítimas e perigo comum.

Estado de saúde das vítimas

Duas mulheres, que estão entre as vítimas no ataque em Aracruz, receberam alta nesta segunda-feira (28) do Hospital Filantrópico São Camilo, no mesmo município, conforme informações do boletim divulgado pela Secretaria da Saúde do Espírito Santo (Sesa).

Outras mulheres com idades entre 45 e 52 anos permanecem em estado grave. Uma outra mulher de 58 anos segue internada no Hospital Estadual de Urgência e Emergência (Heue) com quadro clínico estável.

Quem são as vítimas

No total, foram 4 pessoas mortas e 13 feridas no atentado, segundo a Polícia Civil do Espírito Santo.

As vítimas são a estudante Selena Sagrillo, de 12 anos, e as professoras Maria da Penha Pereira de Melo Banhos, de 48 anos, Cybelle Passos Bezerra, de 45 anos, e Flávia Amboss Merçon Leonardo.

Os corpos de Selena e Maria da Penha foram enterrados no início da tarde de sábado (26). Já a família de Cybelle preferiu que o corpo dela fosse cremado e levado para Pernambuco, onde a família mora. A professora Flávia morreu no sábado (26) e foi enterrada neste domingo (27).