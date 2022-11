Morre quarta vítima de ataques a tiros em escolas em Aracruz

A Secretaria de Saúde do Espírito Santos confirmou, na tarde deste sábado (26), a morte da quarta vítima do atentado a tiros ocorrido em escolas de Aracruz na manhã desta sexta-feira (25). Segundo familiares, a vítima é Flavia Amoss Merçon Leonardo, de 38 anos. Ela era professora na Escola Estadual Primo Bitti, a primeira a ser atacada. As informações são do portal de notícias G1 e da Rede Gazeta.

A vítima estava internada em estado grave em unidade hospitalar localizada da Região Metropolitana de Vitória, capital do Espírito Santo.

Além de Flavia Amoss, também morreram no atentado a estudante Selena Zagrillo, de 12 anos, e as professoras Maria da Penha Pereira de Melo Banhos de 48 anos, e Cybelle Passos Bezerra, de 45 anos.

Os sepultamentos de Selena e Maria da Penha ocorreram na tarde deste sábado. A família de Cibele preferiu cremar o corpo para ser levado para Pernambuco, onde os familiares da professora moram.

Autor do atentado a escolas

O adolescente de 16 anos, suspeito de ser o autor do atentado, foi encontrado e apreendido por policiais militares no início da tarde desta sexta. Trata-se de um filho de policial militar que usou as armas do pai para disparar contra as vítimas.

Ele deve responder por ato infracional análogo ao crime de homicídio triplamente qualificado por motivo fútil, impossibilidade de defesa das vítimas e perigo comum.

Ele também deve responder por tentativa de homicídios aos feridos nos ataques. No total, foram 4 pessoas mortas e 13 feridas no atentado. As informações são da Polícia Civil do Espírito Santo (PCES).

