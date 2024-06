Processo contra deputada Lucinha é arquivado pela Alerj

A Comissão de Ética da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) decidiu nesta quinta-feira (20) pelo arquivamento do processo ético-disciplinar da deputada estadual Lucinha. Ela é acusada de integrar a milícia de Luiz Antônio da Silva Braga, conhecido como Zinho. As informações são do g1.

A maioria dos deputados entendeu que não houve quebra de decoro parlamentar por parte da deputada, apontada pelo Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) como braço político da milícia de Zinho. Com a decisão, Lucinha mantém o cargo de deputada e seguirá trabalhando normalmente, enquanto aguarda o julgamento na Justiça.

Ela foi afastada da função no final de 2023, mas foi readmitida na Alerj após votação realizada em fevereiro de 2024. Lucinha nega qualquer relação com milícias.

VEJA COMO OCORREU A VOTAÇÃO

O placar da votação terminou em 4 a 2 a favor do arquivamento do processo. A Comissão de Ética da Alerj é composta por sete membros e somente o deputado Jorge Felippe Neto (Avante) não compareceu à reunião.

VEJA OS VOTOS PELO ARQUIVAMENTO

Vinícius Cozzolino (União Brasil);

Renato Miranda (PL);

Cláudio Caiado (PSD);

e Júlio Rocha (Agir).

VEJA OS VOTOS PELA PERDA DO MANDATO