Prefeita de SC que teve perna amputada após trombose tem melhora, mas segue sem previsão de alta

A prefeita Geovana Gessner (MDB), de Trombudo Central (SC), internada em Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) após ter uma das pernas amputadas em um quadro de trombose, teve uma melhora de saúde e está acordada. Mesmo com o despertar, não há previsão de alta. As informações sobre o estado de saúde da gestora foram confirmadas ao G1 pela assessoria do Município, nessa terça-feira (1º).

Geovana foi hospitalizada em 20 de setembro em uma unidade de saúde de Rio do Sul, na mesma região.

A chefe do Executivo municipal foi reeleita nas últimas eleições e não é candidata neste ano.

Complicações nas pernas

Segundo o Município, Geovana passou por algumas cirurgias ao longo do ano devido à trombose. No fim do último mês, ela apresentou complicações nas pernas e foi hospitalizada.

O vice-prefeito assumiu o Município enquanto a gestora está afastada. Geovana já foi vereadora, é casada e tem uma filha pequena.

Entenda o que é a trombose

Conforme o Ministério da Saúde, a trombose ocorre quando há formação de um coágulo sanguíneo em uma ou mais veias grandes das pernas e das coxas. Esse coágulo bloqueia o fluxo de sangue e causa inchaço e dor na região.

O problema maior é quando um coágulo se desprende e se movimenta na corrente sanguínea, em um processo chamado de embolia.

A trombose ocorre, geralmente, após cirurgia, corte ou falta de movimento por muito tempo, sendo mais frequente após procedimentos cirúrgicos ortopédicos, oncológicos e ginecológicos.