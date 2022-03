Pastor de Goiás é denunciado por golpes em que prometia "quatrilhões" à vítima

Réu em Goiás e denunciado pelo Ministério Público de São Paulo por estelionato, o pastor Osório José Lopes chegou a prometer um retorno financeiro de R$ 2 quatrilhões a uma única vítima. O esquema criminoso foi divulgado pelo Fantástico, da Rede Globo, nesse domingo (13).

Osório atraía as vítimas através de vídeos na internet em que alegava ter dinheiro no "Tesouro Mundial" e gostaria de dividir com os fiéis, desde que eles ofertassem uma quantia.

“Já tem ordens de um governo mundial sobre esse regimento financeiro determinando datas para finalizar. Isso eu estou dizendo e eu posso cair morto nessa mesa”, promete em um dos vídeos.

O montante de R$ 2 quatrilhões foi prometido a um empresário de São Paulo, que fez um repasse de mais de R$ 300 mil ao pastor. A vítima começou a cobrar o acusado e recebeu apenas R$ 90 mil e um carro importado.

Segundo o empresário, cerca de duas horas depois de rodar com o veículo, sofreu um acidente. Ele conta que o eixo da roda traseira soltou e o automóvel capotou. O homem ficou sem andar por seis meses.

Antes de fazer vítimas em São Paulo, o pastor já havia passado 30 dias na cadeia por estelionato. Ele foi posto em liberdade e continuou com o esquema aplicando o golpe em outros estados.

O promotor de Justiça Felipe Oltramari ponderou que o pastor sempre estava acompanhado de pessoas influentes, como políticos e policiais, para aumentar sua suposta credibilidade.

O denunciado não gravou entrevista sobre as acusações, mas divulgou vídeos na internet em que diz estar entrar entrando na Justiça para provar sua inocência.

“Não tenho vergonha de dizer que lá atrás eu fiz coisas erradas. Erradas porque não tive orientação jurídica. Estamos entrando com recursos para provar que somos inocentes. Eu nunca neguei que tenho as minhas dívidas e tenho os meus combinados, que não foram ainda cumpridos mas espera de ser cumpridos, muito breve.”.

