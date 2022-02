O que é o caderno inteligente? Saiba para que serve e onde encontrar a nova tendência

Com a recente volta às aulas em todo o País, um item escolar acabou virando 'trend' das redes sociais e dividindo opiniões entre os usuários. Trata-se do caderno inteligente, que para quem não o conhecia foi motivo de surpresa e frustração.

Isso porque o nome do produto remete a algo mais tecnológico, o que de fato não é o caso deste modelo de caderno, que, na verdade, assemelha-se a um antigo queridinho dos fãs de papelaria: o fichário.

O que é um caderno inteligente?

Existente já há alguns anos no mercado, o caderno inteligente nada mais é do que um caderno que usa um novo modelo de espiral contendo discos, ao invés dos antigos arames, permitindo assim que o estudante arrance as folhas sem rasgar e as coloque novamente.

A premissa é a mesma do fichário, já que o dono do caderno pode personalizá-lo mudando a disposição das páginas, além de também conter pastas, divisórias e folhas de refil com tipos de linhas variadas.

A diferença maior do fichário está na facilidade de organizar as folhas, já que o modelo antigo possui grandes argolas, por vezes duras, e que eventualmente podiam machucar quando prendiam no dedo. Além disso, o modelo atual é mais prático de carregar e pode ser encontrado em vários tamanhos.

Quanto custa?

O que mais desagrada no caderno inteligente é o preço, considerado bastante elevado. No site de vendas da Amazon, por exemplo, o modelo mais barato, no tamanho A5 (pequeno) e com 80 folhas, é vendido por R$ 51,74.

O tamanho médio pode ser encontrado em um valor médio de R$ 119 e um grande, também com 80 folhas, pode chegar a R$ 183. Cadernos de um mesmo tamanho são apresentados com valores diferentes, a depender do quão personalizado ele é.