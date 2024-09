Nadia Comaneci elogia Rebeca Andrade em encontro na COB Expo: 'Ela é incrível'

Na noite da última sexta-feira (27), a COB Expo, em São Paulo, foi palco de um encontro histórico entre Nadia Comaneci, a primeira atleta a conquistar uma nota 10 em Jogos Olímpicos, e Rebeca Andrade, maior medalhista olímpica do Brasil. Durante o painel, ambas trocaram elogios, destacando a evolução do esporte e a admiração que sentem uma pela outra.

Veja também País Dentista morta a facadas pelo irmão estava grávida, diz prima País 'Tive uma crise de choro', diz policial que prendeu o assassino do pai 25 anos após crime em Roraima

Nadia Comaneci, com sua experiência e sucesso nas Olimpíadas de Montreal 1976, lembrou do primeiro contato que teve com Rebeca, quando a brasileira ainda era uma jovem promessa do esporte.

“Tive contato mais recente com a Rebeca em Paris 2024, quando ela ganhou as medalhas dela. Mas lá atrás já havíamos nos encontrado quando ela competiu, com 10 anos de idade, em Oklahoma City numa competição que levava meu nome. Ela já era muito determinada, tiramos fotos naquela época. Ela é incrível. Estou muito feliz pelo que ela conquistou e mais feliz ainda quando ela me disse que iria continuar na ginástica mirando Los Angeles”, afirmou a romena.

Comaneci ainda brincou sobre o estilo performático de Rebeca e fez questão de mostrar sua admiração de maneira descontraída. “Estou feliz de ter essa oportunidade de conversar mais com a Rebeca. Quando soube que era para estar ao lado dela, fiquei ainda mais feliz de vir ao Brasil. Amei ter esse momento. Pedi até para ela me ensinar a dançar como uma diva, do jeito que ela faz (risos)”, brincou Nadia.

Rebeca Andrade: "Ela sempre me incentivou"

Do outro lado, Rebeca Andrade, que retornou de Paris 2024 como a maior medalhista da história olímpica do Brasil, não escondeu seu nervosismo em estar ao lado de um ícone como Nadia.

“Eu fico até com vergonha de falar com ela, porque é Nadia, né gente? Mas ela sempre me tratou com muito carinho, me incentivou, sempre falou do meu talento e potencial. Vejo que ela tem uma admiração muito grande por mim. Imagina, a Nadia me admirando? Isso é incrível, tenho um carinho e uma admiração enorme por ela”, afirmou a brasileira, com emoção.

Durante o evento, Nadia também elogiou o desempenho do Brasil nas Olimpíadas de Paris, onde o país conquistou 20 medalhas.

"Você não precisa ter nascido em um lugar específico para ter sucesso. E vocês têm sucesso aqui. O Brasil ganhou 20 medalhas em Paris. Parabéns. Soube que a ginástica ganhou parte delas. Então eu vou dar a vocês um dez”, disse, fazendo alusão à sua própria história no esporte.

A COB Expo segue até domingo (29) e já contou com a participação de diversos atletas olímpicos. Além de Rebeca Andrade e Nadia Comaneci, outras grandes estrelas do esporte passaram pelo evento, como as campeãs olímpicas Duda e Ana Patrícia, do vôlei de praia, e o medalhista Caio Bonfim, da marcha atlética.