Mulher que levou 'tio' Paulo a banco tirou fotos com o idoso em UPA dias antes

A mulher que levou um idoso morto a uma agência bancária, no Rio de Janeiro, aparece em selfies com ele, divulgadas pela Rede Globo nesta sexta-feira (19). Nas imagens, eles aparecem em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), localizada no bairro Bangu.

Os registros mostram a mulher sorrindo e o idoso sentado em uma cama da unidade, com a cabeça enfaixada, enquanto parece se alimentar. De acordo com o G1, ele estaria internado no local para tratar uma pneumonia.

Paulo Roberto Braga, de 68, recebeu alta e deixou a unidade na última segunda-feira (15).

ENTENDA O CASO

Érika de Souza Vieira Nunes, de 42 anos, foi presa em flagrante após levar o idoso, a quem chama de "tio", a uma agência bancária para sacar um empréstimo. O óbito do homem ser constatado no local. Ela passou por audiência de custódia nesta quinta-feira (18) e teve a prisão em flagrante convertida em preventiva.

A mulher é acusada de tentativa de furto mediante fraude e vilipêndio a cadáver. Érika alega que o homem estava vivo quando chegou à instituição bancária. O médico do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu), que foi chamado por funcionários do banco para atender ao homem, atestou, no entanto, que ele já estava morto há algumas horas.

As imagens do momento repercutiram nas redes sociais e causaram espanto. Érika surge ao lado do idoso, que estava em uma cadeira de rodas, movimentando-o e pedindo para que ele assinasse um documento que aprovava a liberação de R$ 17 mil. Enquanto a mulher se esforçava para concluir o processo, agentes bancários se espantavam com a inércia do "tio".

A mulher, que informou à polícia ser cuidadora e sobrinha de Paulo, chega a dizer que ele "era assim mesmo". Ao perceberem que havia algo errado com a situação do homem, os funcionários chamaram o Samu.

A morte foi constatada por volta das 15h20, e o laudo, concluído na noite de quarta (17), aponta que o óbito ocorreu entre 11h30 e 14h30 da terça, por broncoaspiração de conteúdo estomacal e falência cardíaca.