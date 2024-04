Motorista que levou idoso e mulher ao banco diz que homem estava vivo durante trajeto

O motorista de aplicativo que levou mulher com idoso supostamente morto para um banco em Bangu, no Rio de Janeiro, prestou depoimento nesta quarta-feira (17) e afirmou que o homem estava vivo durante o trajeto. As informações são do Uol.

Érika de Souza Vieira Nunes, de 43 anos, foi presa na última terça-feira (16) após ser flagrada carregando Paulo Roberto Braga, de 68 anos, já morto em uma cadeira de rodas, para sacar R$ 17 mil em uma agência bancária. No entanto, o motorista afirma que o homem chegou a se mover durante o trajeto.

"Ele chegou a segurar na porta do carro", revelou o motorista. O homem relata que ao chegar na casa da família para dar início à corrida, o idoso foi colocado no carro por Erika e outro homem.

"Erika o segurava em um braço e o homem em outro", disse. O rapaz foi ouvido pela polícia e também afirmou que o homem estava vivo quando o colocou no carro. Uma das filhas da mulher também teria ajudado ao segurar as pernas de Paulo.

"Quando entrei na casa, Paulo estava deitado na cama. Peguei Paulo pelos braços com a ajuda de Erika e o levei até dentro do carro. Consegui perceber que ele ainda respirava e tinha forças nas mãos", relatou o homem.

Câmeras de segurança registraram o momento em que o motorista, que não teve a identidade revelada, deixa Érika e Paulo no estacionamento de um shopping. Segundo ele, os dois foram deixados no local porque o acesso de veículo é proibido no banco.