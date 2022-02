Mortes em Petrópolis chegam a 171 e número se equipara ao maior desastre já registrado na cidade

O Corpo de Bombeiros atualizou, na noite desse domingo (20), para 171 o número de mortos pelas chuvas em Petrópolis, na Região Serrana do Rio. Esse é o mesmo saldo de óbitos da tempestade de 1988, a mais letal já registrada pela Defesa Civil no município.

No dia 5 de fevereiro de 1988, isto é, há 34 anos, uma chuva torrencial que também destruiu a Cidade Imperial deixou 171 mortos, mais de quatro mil desabrigados e milhares de feridos. Paulo Rattes, então prefeito, avaliou à época que era "a maior catástrofe de todos os tempos".

Segundo registros do Plano de Contingência para Inundações da Defesa Civil de Petrópolis, o cenário do temporal em 1988 foi similar ao deste ano. Barreiras caíram em pelo menos 500 ruas, bloqueando o acesso à cidade pela BR-040.

Excluindo os anos de 1988 e 2022, o desastre mais forte ocorreu em 1979, com 87 mortes. Na sequência, estão 1966 (80 mortos), 2011 (73 mortos), 2001 (51 mortos) e 2013 (13 mortos).

Buscas

As equipes do Corpo de Bombeiros procuram por sobreviventes ou corpos de vítimas em três áreas principais: os setores Alfa, Bravo e Charlie, que abrangem regiões como o Morro da Oficina, a Rua Teresa, o Alto da Serra, a Chácara Flora, a Vila Felipe, Caxambu e localidades vizinhas.

Até agora, além dos 171 mortos confirmados no temporal da última terça-feira (15), há 126 desaparecidos e 967 pessoas desabrigadas.

Para esta segunda-feira (21), a previsão do tempo é de sol com muitas nuvens e possibilidade de chuva (67%). Conforme o Climatempo, a previsão indica 67% de chance de chover 30mm ao longo do dia no município.

Estimativa de chuva

0h: sem chuva

2h: sem chuva

4h: sem chuva

6h: sem chuva

8h: sem chuva

10h: 2,5 mm

12h: 2,5 mm

14h: 2,5 mm

16h: 2,5 mm

18h: 2,5 mm

20h: 2,5 mm

22h: sem chuva