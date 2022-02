Papa Francisco manifesta solidariedade às vítimas da tragédia de Petrópolis

O Papa Francisco voltou a manifestar solidariedade às populações atingidas por calamidades naturais neste domingo (20).

Em sua fala, o Pontífice citou tanto os moradores de Petrópolis, no Rio de Janeiro, quanto os de Madagascar, na África, região atinginda por tempestades tropicais e ciclones.

A declaração ocorreu depois da tradicional oração do Angelus, na Praça de São Pedro, no Vaticano. As informações são do Vatican News.

Papa Francisco "Exprimo minha proximidade às populações atingidas por desastres naturais nos últimos dias. Estou pensando especialmente no sudeste de Madagascar, flagelado por uma série de ciclones, e na área de Petrópolis no Brasil, devastada por enchentes e deslizamentos de terra. Que o Senhor receba os mortos em sua paz, conforte suas famílias e apoie aqueles que os estão ajudando".

Na última sexta-feira (18), o Papa enviou uma mensagem ao bispo de Petrópolis, Gregório Paixão Neto, em que lamenta e reza pelas vítimas da tragédia.

As buscas por desaparecidos em Petrópolis chegam a seu sexto dia neste domingo. Até a manhã de hoje foram confirmadas 152 mortes, 165 pessoas continuam desaparecidas e 967 estão desabrigadas.