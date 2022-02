Tragédia em Petrópolis entra no 6º dia de buscas com chance de chuva em 90%

Os trabalhos de busca por sobreviventes e resgate de corpos da tragédia em Petrópolis seguem ocorrendo neste domingo (20), apesar da possibilidade de 90% de chances de chuva. Neste 6º dia de buscas, o município já registra 165 desaparecidos, 152 mortos e quase mil desabrigados. As informações são do g1.

As equipes de busca especializadas têm se dividido em três áreas principais, mesmo com a chuva, que atrapalha o esforço de resgate e aumenta o risco de novos deslizamentos.

Dentre os setores de buscas estão: Alfa, Bravo e Charlie, que concentram regiões como o Morro da Oficina, a Rua Teresa, o Alto da Serra, a Chácara Flora, a Vila Felipe, Caxambu, assim como outras localidades vizinhas.

Até o final da noite de sábado, a tragédia contabilizava:

152 mortos;

165 desaparecidos;

967 pessoas desabrigadas.

ÁREAS DE BUSCA

Ao longo dos últimos dias, as chuvas interromperam as buscas por diversas vezes, enquanto o último sábado apresentou uma forte neblina, que também atrapalhou os trabalhos.

Por conta da delicadeza da situação, o Rio de Janeiro tem recebido ajuda de bombeiros de outros estados, como: São Paulo, Espírito Santo, Minas Gerais, Mato Grosso, Tocantins, Mato Grosso do Sul, Maranhão, Paraíba, Rio Grande do Norte, Sergipe, Alagoas, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná.

O Ceará também mandou a sua equipe do Corpo de Bombeiros, que ontem chegou a realizar trabalhos no local, após receber instruções das equipes que já estavam atuando no local

Legenda: Corpo de Bombeiros RJ informou que, por meio da Liga Nacional de Bombeiros (Ligabom), as operações contam com o apoio de equipes de outros estados Foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros do Ceará

PREVISÃO DE CHUVA

Neste domingo (20), o município de Petrópolis tem previsão de sol com nuvens, além de grande possibilidade de chuva. De acordo com o Climatempo, o dia será intercalado entre períodos nublados e ensolarados, tendo 90% de chance de chover 30mm.

O volume poderá ser um pouco maior do que o registrado no sábado, mas ainda segue menor do que foi contabilizado na terça-feira (15), com 259 mm de água em seis horas, cerca de 43 mm por hora.

O Climatempo estima para Petrópolis:

Temperatura mínima: 17°

Temperatura máxima: 22°

Chuva: 22mm - 90%

Vento: NE - 7km/h

Umidade mínima: 61%

Umidade máxima: 99%

De modo similar, a próxima segunda-feira (21) também tem previsão de sol com nuvens ao longo do dia, períodos nublados com chuva a qualquer hora, além da probabilidade de chuva de 90%.

Legenda: Corpo de Bombeiros do Ceará recebe instruções das equipes já atuantes em Petrópolis para auxiliar nas buscas por sobreviventes Foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros do Ceará

DESVIO DE DINHEIRO

Em meio ao aumento do número de mortos, desaparecidos e desabrigados, o Ministério Público Federal (MPF) apontou que a Secretaria Estadual de Obras do Rio de Janeiro tem sido um "bunker arrecadador de propina" por cerca de 15 anos.

O órgão estadual é responsável por melhorar a infraestrutura do estado, incluindo as obras para encostas na Região Serrana. No entanto, além de estar envolvido com propina, também foi apontado como mina de dinheiro clandestino para campanha política do então PMDB.

De acordo com o MPF, a Secretaria responsável por obras em encostas da Região Serrana teve desvios de R$ 4 bilhões. A pasta tinha propina personalizada, intitulada a 'taxa de oxigênio', após tragédia em 2011.

Além disso, a pasta federal detalhou que a Secretaria viveu anos subjugada por uma organização criminosa especializada em fraudar licitações, superfaturar material de construções e desviar dinheiro público.

Presos

Nos últimos anos, a secretaria de Obras teve três titulares presos e condenados: Hudson Braga, José Iran e Luiz Fernando Pezão. Na época das denúncias, a defesa de Pezão apontou que ele não tinha nenhuma movimentação vultosa ou sinais de riqueza, porque ele não tem riqueza.

Seus advogados disseram que ele possuia um patrimônio modesto, compatível com os 36 anos de vida pública. Por sua vez, quando Affonso Monnerat foi preso, logo negou conhecer os fatos. Já os advogados de Hudson Braga não foram encontrados pelo g1.

