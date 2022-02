Quinto dia de buscas em Petrópolis tem interrupções pela chuva e mortos chegam a 146

Os trabalhos de busca por sobreviventes e resgate de corpos da tragédia em Petrópolis tiveram interrupções temporárias em razão da chuva neste sábado (19). O número de mortos chegou a 146 até o início da tarde. As informações são do G1.

Avisos da formação de núcleos de chuva foram enviados por SMS pela Defesa Civil a grupos de comunicação com as comunidades. O órgão também acionou sirenes de alerta para novos deslizamentos.

Uma forte neblina atrapalha os trabalhos, que se concentram principalmente no Morro da Oficina, na Rua Teresa, no Alto da Serra, na Chácara Flora, na Vila Felipe, em Caxambu e localidades vizinhas.

É o quinto dia de buscas ligadas à tragédia, que conta ainda com 191 desaparecidos e 967 pessoas desabrigadas.

Petrópolis foi devastada por um temporal na terça-feira (15) e até este sábado sofre com a chuva que ainda torna o tempo instável e preocupante. O solo encharcado e o retorno da chuva durantes os dias representam riscos de novos deslizamentos.

Bombeiros

Desde terça-feira, o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro mantém os trabalhos de busca e resgate das vítimas durante 24 horas. Mais de 500 militares atuam nas ações distribuídas por todos os locais críticos.

O Corpo de Bombeiros RJ informou que, por meio da Liga Nacional de Bombeiros (Ligabom), as operações contam com apoio de 79 militares e 36 cães farejadores de corporações de outros estados. São Paulo, Espírito Santo, Minas Gerais, Mato Grosso, Tocantins, Mato Grosso do Sul, Maranhão, Paraíba, Rio Grande do Norte, Sergipe, Alagoas, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná enviaram equipes a Petrópolis.