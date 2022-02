Corpo de empresário é localizado em Petrópolis com ajuda de gato da família

O empresário Gustavo Coutinho, 47, uma das vítimas soterradas da tragédia em Petrópolis, teve seu corpo localizado pelas equipes de busca na última quarta-feira (16) graças a ajuda do gato da família. As informações são do G1.

Ele foi soterrado com o casal de filhos e a esposa, a empresária Fabiana Borsari, 40, que permanece desaparecida. Bernardo Coutinho, de 11 anos, também morreu. Já Gabriela Coutinho, de 15 anos, foi resgatada com vida e está internada em estado grave. Pai e filho foram enterrados nesta quinta-feira (17).

Gisele de Melo Oliveira, prima da empresária, disse que os homens do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil já buscavam pela família por horas, um dia depois do deslizamento de terra.

Legenda: Família foi soterrada na tragédia de Petrópolis. Empresária segue desaparecida Foto: Arquivo Pessoal

Em um determinado momento, o gato da família passou pelos escombros, parou em um ponto específico e farejou a terra. A força tarefa então explorou aquela área e encontrou o corpo de Gustavo. Em seguida, os homens conseguiram localizar o corpo do menino Bernardo.

Legenda: Gato ajuda a localizar corpo de empresário soterrado em Petrópolis Foto: Arquivo pessoal

Vítima gritou por socorro

Já Gabriela foi localizada viva com a ajuda de cães farejadores. A família contou que ela estava com parte da cabeça para fora da terra e conseguiu gritar por socorro.

O número de mortos na tragédia chegou a 136 na tarde desta sexta-feira (18) e número de desaparecidos vai para 213, segundo a Polícia Civil.