Petrópolis tem previsão para mais chuvas e Inmet emite alerta vermelho

Meteorologistas afirmam que fortes chuvas continuarão a atingir Petrópolis, na Região Serrana do Rio. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, na noite da última quinta-feira (17), aviso vermelho de chuva intensa. Segundo o órgão, as tempestades devem seguir até sábado (19) na região.

A Zona de Convergência do Atlântico Sul voltou a se propagar sobre o Brasil, e suas áreas de instabilidade atingem a Serra Fluminense, de acordo com o Climatempo. Com isso, o tempo fica instável com muita nebulosidade e pancadas de chuva frequentes.

Foram registradas ocorrências de rolamento de blocos rochosos na cidade.Por causa dos riscos de deslizamento, que seguem altos, as buscas feitas pelo Corpo de Bombeiros precisaram ser interrompidas na noite da última quinta-feira (17).

Tragédia em Petrópolis

Até a madrugada desta sexta-feira (18), quando o Corpo de Bombeiros iniciou o quarto dia de buscas por vítimas da chuva em Petrópolis, foram confirmados 120 mortos. Dos corpos localizados, 101 estão no Instituto Médico Legal (IML), sendo 65 de mulheres e 36 de homens. Entre eles há 13 menores de idade. Ao menos 33 vítimas já foram reconhecidas.

Sirenes são acionadas para alertar moradores

De acordo com a Defesa Civil municipal de Petrópolis, no início da noite de quinta-feira (17), o órgão acionou 14 sirenes para alertar os moradores do primeiro distrito da cidade.

A Defesa Civil também emitiu alerta de mobilização para evacuação de moradores de áreas de risco no Quitandinha. Outros três alertas foram enviados para informar a população sobre a chance de pancadas de chuva, de intensidade moderada a forte, com raios e vento forte. Já na manhã desta sexta-feira (18), nove sirenes seguem acionadas.

