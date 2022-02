Idosa de 100 anos é resgatada de escombros por retroescavadeira após tempestade em Petrópolis

Uma idosa de 100 anos foi resgatada dos escombros na cidade de Petrópolis, na Região Serrana do Rio de Janeiro, que foi atingida por fortes chuvas na última terça-feira (15). Bombeiros e voluntários ajudaram na retirada da senhora, que estava soterrada pela destruição deixada no local.

A idosa, que não teve o nome identificado, estava dentro de uma residência na Rua Teresa. O local era o principal centro comercial do município e foi duramente atingido pela tempestade.

Durante o resgate, que contou com o auxílio de moradores, ela precisou ser transportada em uma retroescavadeira por conta da grande quantidade de lama, entulho e terra.

Tragédia

Até a manhã desta quinta-feira (17), dois dias após as chuvas, 105 pessoas tinham morrido e 42 pessoas continuam sendo procuradas, de acordo com o cadastro do Ministério Público do Rio de Janeiro.

Na terça (15), em uma hora, choveu 113 milímetros na cidade. Em seis horas, a chuva atingiu 175 milímetros, o equivalente a um mês inteiro. Além disso, dezenas de pontos de alagamento foram registrados, enquanto o temporal arrastou carros e causou a queda de barreiras.

