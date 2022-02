Após temporal em Petrópolis, mãe é resgatada com bebê em helicóptero

Uma mãe e um bebê de apenas 8 meses foram alguns dos moradores socorridos pelos Bombeiros em Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, logo após as fortes chuvas que atingiram o município na última terça-feira (15). O resgate dos dois aconteceu na quarta (16) e foram necessários helicópteros para concluir a ação.

Priscila Magrani, mãe do bebê, segurou o menino com força nos braço enquanto eles eram içados pelo veículo e demorou alguns segundos para que os dois chegassem ao lado dos bombeiros.

Ainda na noite de terça (15), ela viu o morro desabando em volta da casa onde morava. "Você via casas descendo a um metro de distância de mim", contou em entrevista ao Jornal Nacional, da TV Globo.

Além disso, segundo ela, a sensação ao resgatar o bebê foi tensa, mas facilitada pela ação cuidadosa dos agentes responsáveis.

Legenda: Priscila Magrani falou do momento tenso do resgate com a criança Foto: reprodução/TV Globo

"O rapaz que salvou a gente tentou não apertar muito, tentou da melhor maneira possível pra que a gente conseguisse subir. (...) Ele [o bebê] ficou muito nervoso, chorou muito. Eu tentei acalmar ele, diminuir o barulho, o vento nele", disse no relato.

Tragédia em Petrópolis

O município de Petrópolis registrou, entre terça (15) e as 23h30 da quarta-feira (16), o total de 104 óbitos em razão do temporal.

Em uma hora, choveu 113 milímetros na cidade. Em seis horas, a chuva atingiu 175 milímetros, o equivalente a um mês inteiro. Além de dezenas de pontos de alagamento, o temporal arrastou carros e causou a queda de barreiras.

A prefeitura informou ter decretado estado de calamidade pública em virtude das fortes chuvas que afetaram a região.

Quero receber conteúdos exclusivos sobre o Brasil