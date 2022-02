Grupo Edson Queiroz doa 55 mil litros de água mineral para vítimas das chuvas em Petrópolis, RJ

O Grupo Edson Queiroz realizou neste sábado (19), doação de 55 mil litros de água mineral para atender, em caráter emergencial, as vítimas das fortes chuvas que atingiram a cidade de Petrópolis durante a última semana.

As doações foram entregues à Prefeitura Municipal de Petrópolis através da Minalba Brasil, empresa de alimentos e bebidas do GEQ e detentora da marca de água mineral que leva o nome da cidade serrana. A ação reforça o comprometimento do Grupo com os seus valores de agir com foco no bem da sociedade.

Doações

Para quem também deseja ajudar os moradores, a Prefeitura de Petrópolis disponibilizou uma conta bancária para receber doações em dinheiro. Os recursos arrecadados serão usados na compra de itens para as famílias que perderam seus bens.

A conta bancária do Banco do Brasil tem como número de agência 0080-9 (setor público) e conta número 96011-X, identificada como Petrópolis Solidária. Para depósitos via PIX, os doadores devem usar o CNPJ 29.138.344/0001-43 – PMP Petrópolis – SOS 2022.