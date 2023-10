Morte de ator Rafael Suco, de Cúmplices de um Resgate, é investigada como homicídio; entenda

A morte do ator Rafael Claudionor Mendes, conhecido como Rafael Suco, de 36 anos, agora é investigada como homicídio. O caso era tratado inicialmente como suicídio.

A reviravolta nos rumos da investigação ocorreu após os depoimentos se mostrarem contraditórios. Rafael morreu após cair de mais de 20 metros de altura de um prédio na região do Morumbi, área nobre da capital paulista.

Veja também

Em um primeiro momento, a polícia registrou, segundo o portal R7, que Rafael teria sofrido um surto psicótico e tirado a própria vida, conforme relatos de três pessoas que estavam com a vítima na noite em que ele morreu.

Porém os irmãos de Rafael não acreditaram na versão dada pelas testemunhas e pediram uma investigação ampla sobre o ocorrido.

Depoimentos contraditórios

De acordo com o depoimento das três pessoas que estavam com Rafael, ele teve o surto pouco mais de uma hora após chegarem ao local. A vítima teria ingerido bebidas alcoólicas e começou a se debater, tentando agredir uma das jovens que estava com ele.

Rafael teria subido no deck e ameaçado se jogar. As testemunhas disseram que tentaram acalmar ele, mas que Rafael teve outro surto e tentou mais uma vez agredir a jovem.

Legenda: Rafael Suco morreu na madrugada do dia 19 de setembro. Ele participou das novelas Cúmplices de um Resgate e Carinha de Anjo, no SBT, e do programa The Love School, na Record Foto: Reprodução/Instagram

Nesse momento, a mulher teria levado Rafael até o banheiro para acalmá-lo, mas ele teria saído ainda mais furioso, indo em direção ao quarto em que teria caído. A família garantiu que Rafael não usava drogas e não se envolvia em brigas.

A hipótese de suicídio foi contestada pela família, já que ele tinha assinado novos contratos de trabalho e havia renovado o aluguel do carro que utilizava.

Novelas do ator

Rafael Suco morreu na madrugada do dia 19 de setembro. Ele participou das novelas Cúmplices de um Resgate e Carinha de Anjo, no SBT, e do programa The Love School, na Record.

Ele também fez diversos comerciais e participações de videoclipes. Rafael também atuava com apresentador em lives e projetos para empresas. O ator tinha quase 200 mil seguidores em seu perfil no Instagram.