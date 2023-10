Mulher vai a hospital com infecção na garganta, volta para casa e morre no interior de São Paulo

Uma mulher de 29 anos morreu em Fernandópolis, interior de São Paulo, após sentir dor de garganta na última terça-feira (3). O enterro de Isabelle Manssanari Teodoro foi realizado no Cemitério São João Batista em Santa Fé do Sul, às 17h, de quarta-feira (4).

Conforme o g1, o primeiro atendimento ocorreu no dia 12 de setembro, quando ela começou a sentir dor de garganta e foi atendida na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade. Na ocasião, ela disse que sentia dor de garganta há quatro dias e que tomou antibiótico sem prescrição médica.

Após a avaliação, ela foi medicada e liberada com nova receita. Porém, no dia 14 de setembro, já retornou com os mesmos sintomas. Ela recebeu antibiótico na veia.

No dia 19 de setembro, retornou com a dor de garganta persistente. Ela foi encaminhada ao Hospital de Base (HB) de São José do Rio Preto, onde ficou internada. A causa da morte não foi divulgada.