Perito do IML é preso por transferir dinheiro de estudante de Medicina morta para a própria conta

Um perito do Instituto Médico Legal (IML) foi preso, na última quinta-feira (5), após pegar o celular de uma estudante de Medicina morta, e transferir parte do valor de R$ 6 mil da conta dela para o próprio banco. Conforme o g1, o caso aconteceu em Mineiros, no sudoeste de São Paulo, e a corrupção ativa foi denunciada pelo delegado responsável por ele.

A Polícia Civil detalhou que o suspeito contou aos colegas de trabalho, enquanto jantavam em uma pizzaria, que estava com o celular da estudante. O perito detalhou que a conta bancária da vítima tinha R$ 6 mil, e perguntou se seria errado transferir para ele.

No momento, o delegado informou que era ilegal, e que o perito deveria encaminhar aos familiares da estudante. Ao chegarem no IML, o suspeito mostrou o celular, mas na conta só havia R$ 1 mil.

"Eu só vou saber se ele realmente fez as transferências, quando a juíza me autorizar a mexer no celular", disse o delegado responsável pelo caso, Thiago Escandolhero. Ele foi preso por corrupção ativa.

Investigação do caso

O caso, que está em âmbito criminal, está sendo apurado pela corregedoria da polícia.

Em nota, a Polícia Técnico Científica declarou que o servidor foi afastado das funções no IML.