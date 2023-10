Médicos assassinados no Rio de Janeiro levaram 19 tiros, aponta laudo

Os médicos mortos em um quiosque na madrugada dessa quinta-feira (5) levaram 19 tiros, segundo laudo do Instituto Médico Legal (IML) do Rio de Janeiro divulgado nesta sexta-feira (6). A maioria dos disparos atingiu as costas dos profissionais de saúde, que participavam de um congresso internacional de ortopedia.

O médico Diego Ralf de Souza Bomfim, irmão da deputada federal Sâmia Bomfim (PSOL), foi atingido por oito disparos de arma de fogo, sendo dois nas costas, e morreu no hospital.

Perseu Ribeiro Almeida, de 33 anos, levou cinco tiros e morreu na hora. Já marcos de Andrade Corsato, de 62 anos, foi atingido por seis disparos, sendo dois na cabeça.

A quarta vítima, Daniel Sonnewend Proença, que sobreviveu, foi atingido por 14 disparos e está internado em hospital na zona oeste do Rio de Janeiro, com estado de saúde considerado estável.

Sonnewend está estável e foi transferido para um hospital particular lúcido e respirando sem ajuda de aparelhos. Após ser baleado, ele foi socorrido ao Hospital municipal Lourenço Jorge, que fica a 10 km de onde foi atingido, e entrou em cirurgia 14 minutos após dar entrada na unidade.

Entenda o caso

Os criminosos chegaram ao quiosque de carro e pararam do outro lado da rua na madrugada do crime. Três deles, todos de preto, saltam do veículo e começam a atirar nas vítimas, que estavam em uma mesa próxima à rua.

Os ortopedistas estavam hospedados no Hotel Windsor, na Avenida Lúcio Costa, que sedia nesta quinta-feira (5) o 6º Congresso Internacional de Cirurgia Minimamente Invasiva do Pé e Tornozelo. O quiosque onde as vítimas estavam fica na frente do hotel. A suspeita é de que eles foram mortos por engano.