Mãe de médico baiano morto no Rio de Janeiro não queria que filho viajasse, diz familiar

Familiar de Perseu Ribeiro Almeida, um dos três médicos assassinados na madrugada da última quinta-feira (5), revela que a vítima temia viajar para o Rio de Janeiro e que a mãe dele não queria que ele viajasse. Investigações da polícia apontam que o assassinato aconteceu por engano, após os criminosos confundirem Perseu com o miliciano Taillon de Alcântara Pereira Barbosa.

O tio de Perseu, Remo de Araújo, revelou ao g1 que a mãe do médico estava preocupada com a viagem do filho, que foi para o Rio de Janeiro participar de um congresso de ortopedia. Apesar do desejo de participar do evento, Perseu também tinha preocupações com a segurança na cidade.

Ele teria optado por pagar mais caro para se hospedar no Windsor Hotel, mesmo local onde o congresso é sediado, com o intuito de evitar longos deslocamentos pelo Rio de Janeiro. O local onde ele foi assassinado ficava na frente do hotel.

Marcos de Andrade Corsato e Diego Ralf de Souza Bomfim também foram mortos. Após passar por cirurgia, Daniel Sonnewend Proença está estável e respirando sem ajuda de aparelhos.

Veja também

Entenda o caso

Perseu Ribeiro Almeida, Marcos de Andrade Corsato, Diego Ralf de Souza Bomfim foram mortos a tiros e Daniel Sonnewend Proença baleado na última quinta (5) em um quiosque na Barra da Tijuca.

Os profissionais moravam em São Paulo e estavam no Rio de Janeiro para participar do 6º Congresso Internacional de Cirurgia Minimamente Invasiva do Pé e Tornozelo.

Um veículo se aproximou do local e três homens saíram do carro e começaram a atirar nas vítimas. Investigações da Polícia apontam que a execução aconteceu por engano após o ortopedista Perseu Ribeiro Almeida ter sido confundido fisicamente com o miliciano Taillon de Alcântara Pereira Barbosa.