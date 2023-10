Confundidos, médicos teriam sido mortos no RJ como vingança por homicídio de traficante

A Polícia investiga se vingança motivou o assassinato de três médicos, registrado nessa madrugada de quinta-feria (5), na orla da Barra da Tijuca, zona Oeste do Rio de Janeiro. As apurações indicam que uma das vítimas, o ortopedista Perseu Ribeiro Almeida, teria sido confundido fisicamente com o miliciano Taillon de Alcântara Pereira Barbosa.

No mês passado, o criminoso teria supostamente matado o traficante Paulo Aragão Furtado, conhecido como Vin Diesel, e isso pode ter motivado a execução por engano dos profissionais da saúde.

O homicídio do suspeito aconteceu em 16 de setembro deste ano, e teria tido a participação de Taillon, filho de Dalmir Pereira Barbosa, que é considerado um dos chefes da milícia que atua na região. Autoridades acreditam que o indivíduo era aliado do grupo de Philip Motta Pereira, o "Lesk", e faleceu na comunidade da Gardênia Azul na data. As informações são do portal G1.

As investigações apontam que Lesk foi avisado que Taillon estaria em um quiosque na orla da Barra da Tijuca. No entanto, o informante teria confundido o médico baiano com o miliciano. Os demais profissionais da saúde, que acompanhavam o ortopedista, teriam sido considerados seguranças do criminoso, segundo as apurações.

O miliciano foi preso em 2020, onde permaneceu até março de 2023, quando passou para prisão domiciliar. Em setembro, ele teria progredido para liberdade condicional, conforme informações do portal Uol.

Além da semelhança física com o médico, Taillon ainda residiria próximo ao quiosque onde aconteceu o crime. Em imagens de câmera de segurança, que registraram o crime, é possível observar um dos suspeitos retornando ao local para conferir se Perseu foi mesmo baleado.

As autoridades também acreditam que o crime não teve planejamento. Fontes ouvidas pela TV Globo relataram que um dos atiradores estava vestindo uma bermuda, enquanto outros usavam camisas e calças, mas não cobriam o rosto. A Polícia ainda visa refazer a rota do veículo utilizado no crime. Outras hipóteses sobre a motivação do triplo homicídio não são descartadas.

Além de Perseu, foram mortos na ação o diretor do Instituto de Ortopedia e Traumatologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (USP), Marcos de Andrade Corsato, de 62 anos, e ortopedista Diego Ralf de Souza Bomfim, de 35 anos. Este era irmão da deputada federal Sâmia Bomfim (Psol-SP).

O médico Daniel Sonnewend Proença, de 33 anos, também foi atingido no episódio, mas sobreviveu e está internado no Hospital Lourenço Jorge.

Suspeitos de matar médicos são encontrados mortos

Na noite dessa quinta-feira, menos de 24 horas após os assassinatos, os corpos de quatro suspeitos de envolvimento no crime foram encontrados pela Delegacia de Homicídios. Eles estavam divididos entre dois carros: três em um veículo achado na Rua Abrahão Jabour, nas proximidades do Riocentro; e outro em um automóvel estacionado na Avenida Tenente-Coronel Muniz de Aragão, na Gardênia Azul, conforme o G1.

Dois dos cadáveres foram identificados: Philip Motta Pereira, o Lesk, e Ryan Nunes de Almeida.

A investigação aponta que dois outros suspeitos de envolvimento no ataque — Bruno Pinto Matias, o Preto Fosco, e Juan Breno Malta Ramos Rodrigues, o BMW — não estão entre os corpos encontrados.