Quem foi Diego Ralf, médico irmão de Sâmia Bomfim assassinado no RJ; veja as outras vítimas

O médico Diego Ralf de Souza Bomfim, de 35 anos, é um dos três profissionais de saúde assassinados a tiros, na madrugada desta quinta-feira (5), em um quiosque na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. Ele era irmão da deputada federal Sâmia Bomfim (Psol-SP) e a Polícia Civil acredita que o crime tenha sido uma execução.

Após os disparos, o ortopedista e traumatologista chegou a ser encaminhado para o Hospital Lourenço Jorge, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu. Na unidade de saúde, continua internado, em estado grave, o médico Daniel Sonnewend Proença, de 33 anos, que também foi atingido no episódio.

Além deles, foram vítimas do atentado o diretor do Instituto de Ortopedia e Traumatologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (USP), Marcos de Andrade Corsato, de 62 anos, e o ortopedista e traumatologista Perseu Ribeiro Almeida, de 33 anos. Ambos morreram no local do crime.

Os quatro estavam no Rio de Janeiro para participar do 6º Congresso Internacional de Cirurgia Minimamente Invasiva do Pé e Tornozelo, que acontece, a partir desta quinta-feira, no Hotel Windsor, onde estavam hospedados. O quiosque onde eles estavam fica localizado em frente ao estabelecimento de hotelaria.

Quem foi Diego Ralf?

Diego Ralf de Souza Bomfim era médico, especialista em Ortopedia e Traumatologia. Ele era irmão da deputada federal Sâmia Bomfim (Psol-SP) e cunhado do também deputado federal Glauber Braga (Psol-RJ), marido da parlamentar.

O profissional tinha especialidade em cirurgia do pé e tornozelo, e se formou em Medicina pela Universidade do Oeste Paulista. A última pós-graduação realizada por ele foi em alongamento e reconstrução óssea, no Instituto de Ortopedia e Traumatologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP.

Além de Sâmia, Diego também era irmão de Dayane. Ele deixa as duas parentes e os pais, Antonia e Domingos Bomfim. Em dezembro de 2021, o médico chegou a compartilhar, nas redes sociais, uma foto ao lado dos familiares, comemorando o encontro entre eles. "Primeira foto de nós 8 juntos! Se me perguntarem o que é ter sorte, mostrarei essa foto", escreveu.

No Instagram, o profissional compartilhava com quase 2 mil seguidores dicas, conquistas profissionais e momentos da vida pessoal. Em uma das publicações, aparece usando uma blusa do time de futebol Santos, de quem era torcedor.

Outros médicos mortos

Marcos de Andrade Corsato

O médico tinha 62 anos e atuava como diretor do Instituto de Ortopedia e Traumatologia do Hospital de Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Na próxima semana, ele completaria 63 anos. Além de gerir a instituição, o profissional também atendia em consultórios particulares.

Perseu Ribeiro Almeida

O ortopedista e traumatologista era baiano e tinha 33 anos. Ele se formou em medicina pelo Instituto Mantenedor de Ensino Superior da Bahia, e era especialista em cirurgia do pé e tornozelo pelo Instituto de Ortopedia e Traumatologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP.

"Dr. Perseu dedicou os últimos 5 meses de sua vida ao Hospital Geral de Ipiaú, onde atendia com dedicação e comprometimento os cidadãos de Ipiaú e da região", informa uma nota publicada pelo município baiano.

Polícia acredita em execução

Segundo informações do g1, os mortos eram médicos ortopedistas de São Paulo participariam de um congresso no Rio. A Polícia Civil acredita em execução, já que nada foi levado.

Um vídeo de câmera de vigilância mostra momento da ação. Os criminosos chegam ao quiosque de carro e param do outro lado da rua. Três deles, todos de preto, saltam do veículo e começam a atirar nas vítimas, que estavam em uma mesa próxima à rua.

Conforme as imagens, um dos homens ainda volta para atirar em um dos médicos que tentava se refugiar atrás do quiosque. Pessoas que também estavam no estabelecimento e presenciaram o crime, saem correndo do local. Após os disparos, os criminosos voltam para o carro e fogem.

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, disse, nesta quinta, que a Polícia Federal acompanhará as investigações.

"Em face da hipótese de relação com a atuação de dois parlamentares federais, determinei à Polícia Federal que acompanhe as investigações sobre a execução de médicos no Rio. Após essas providências iniciais imediatas, analisaremos juridicamente o caso. Minha solidariedade à deputada Sâmia, ao deputado Glauber e familiares", disse o ministro em publicação nas redes sociais.

Dino ainda ressaltou que o secretário-executivo do Ministério, Ricardo Cappelli, vai ao Rio de Janeiro para reunião com a direção da PF e o Governo do Estado.

Na rede social X — antigo Twitter —, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse que recebeu "com grande tristeza e indignação" a notícia sobre a morte dos médicos. "Minha solidariedade aos familiares dos médicos e a deputada Sâmia Bomfim e ao deputado Glauber Braga. A Polícia Federal, sob determinação do ministro Flávio Dino, está acompanhando o caso", destacou.