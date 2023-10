Polícia acredita que médicos foram mortos no Rio de Janeiro por engano, diz TV

Uma das principais hipóteses da polícia na investigação do ataque a tiros de quatro médicos no Rio de Janeiro é que as vítimas foram baleadas por engano. Marcos de Andrade Corsato, Perseu Ribeiro Almeida e Diego Ralf de Souza Bomfim morreram, nesta quinta-feira (5). Já a quarta vítima, Daniel Sonnewend Proença, está em estado grave no hospital.

Veja também

A informação foi obtida pela TV Globo com fontes das policiais. A linha de investigação aponta que traficantes tinham como alvo um miliciano que se parece com o médico Perseu Ribeiro Almeida, uma das vítimas.

O verdadeiro alvo, segundo a investigação, seria Taillon de Alcântara Pereira Barbosa, filho de Dalmir Pereira Barbosa, um dos chefes de uma milícia atuante na Zona Oste do Rio de Janeiro.

O miliciano mora perto de onde ocorreu o crime. Em imagens de câmera de segurança é possível ver um dos suspeitos retornando ao local para conferir se Perseu foi baleado.

Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que os bandidos desceram de um carro branco na Avenida Lúcio Costa, na Barra da Tijuca, foram em direção às vítimas e dispararam os tiros.

As autoridades também acreditam que o crime não teve planejamento prévio. Ainda conforme fontes ouvidas pela TV Globo, um dos atiradores estava vestindo uma bermuda. Outros participantes do crime estavam de camisas e calças, mas não cobriram o rosto.

A Polícia ainda visa refazer a rota do veículo utilizado no crime. A polícia ainda não descarta outras hipóteses.

Irmão de Sâmia Bomfim

Dentre as vítimas, está o irmão da deputada Sâmia Bomfim, o médico ortopedista Diego Ralf Bomfim. A Polícia Federal acompanha a investigação após determinação do ministro da Justiça, Flávio Dino. O titular da Pasta não vê motivos para que o caso seja federalizado, mas aponta a proximidade com a parlamentar.

Nesta quinta-feira (5), a parlamentar e o marido, também deputado Glauber Braga, se pronunciaram sobre o assunto.

Por meio das redes sociais, a parlamentar agradeceu as mensagens de apoio e prestou condolências aos familiares de Marcos e Perseu. "Estamos destroçados", escreveu.

Entenda o caso

Três médicos foram mortos a tiros na madrugada desta quinta-feira (5), em um quiosque na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro. Conforme informações da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, uma quarta vítima foi socorrida para uma unidade de saúde da região.

Os mortos eram médicos ortopedistas de São Paulo que participariam de um congresso no Rio.

Os criminosos chegam ao quiosque de carro e param do outro lado da rua. Três deles, todos de preto, saltam do veículo e começam a atirar nas vítimas, que estavam em uma mesa próxima à rua.

Os ortopedistas estavam hospedados no Hotel Windsor, na Avenida Lúcio Costa, que sedia a partir desta quinta-feira (5) o 6º Congresso Internacional de Cirurgia Minimamente Invasiva do Pé e Tornozelo. O quiosque onde as vítimas estavam fica na frente do hotel.