Sâmia Bomfim se pronuncia após morte do irmão médico no Rio de Janeiro

A deputada Sâmia Bomfim (PSOL) e seu marido, o também deputado Glauber Braga, publicaram uma nota nesta quinta-feira (5) se pronunciando sobre o assassinato do irmão da parlamentar, Diego Ralf de Souza Bomfim, que ocorreu durante esta madrugada na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. De acordo com o comunicado, "tudo indica que se trata de uma execução".

Sâmia Bomfim pediu uma investigação 'imediata e profunda' para elucidar a motivação do crime e identificar os possíveis suspeitos. Diego e outros três médicos foram alvos de pelo menos 20 tiros disparados por um grupo de criminosos. O ministro da Justiça, Flávio Dino, determinou que a Polícia Federal acompanhe a investigação.

Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que os bandidos desceram de um carro branco na Avenida Lúcio Costa, foram em direção às vítimas e dispararam os tiros.

Veja vídeo

"Pelas imagens divulgadas pela imprensa, tudo indica que se trata de uma execução. Exigimos imediata e profunda investigação para descobrir as motivações do crime, assim como a identificação e prisão dos executores", diz a nota publicada pela assessoria de Sâmia Bomfim.

"Queremos agradecer todas as mensagens de solidariedade e apoio, que vieram de todos os lugares. Evidentemente, Sâmia está devastada nesse momento terrível de perda e dor, assim como o seu companheiro Glauber Braga, que a acompanha neste momento", completou.

A família afirmou que está em viagem a São Paulo, onde Diego deve ser velado e sepultado.

Entenda o caso

Três médicos foram mortos a tiros na madrugada desta quinta-feira (5), em um quiosque na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro. Conforme informações da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, uma quarta vítima foi socorrida para uma unidade de saúde da região. Ainda não há detalhes sobre o estado de saúde dela.

"A perícia foi realizada no local, testemunhas estão sendo ouvidas e imagens de câmeras de segurança estão sendo analisadas", disse ainda a Polícia Civil. Diligências estão em andamento para apurar a autoria e a motivação do crime.

Segundo informações do g1, os mortos eram médicos ortopedistas de São Paulo que participariam de um congresso no Rio. A Polícia Civil acredita em execução, já que nada foi levado.

Veja também

Um vídeo de câmera de vigilância mostra o momento da ação. Os criminosos chegam ao quiosque de carro e param do outro lado da rua. Três deles, todos de preto, saltam do veículo e começam a atirar nas vítimas, que estavam em uma mesa próxima à rua.

Conforme as imagens, um dos homens ainda volta para atirar em um dos médicos que tentava se refugiar atrás do quiosque. Pessoas que também estavam no estabelecimento e presenciaram o crime, saem correndo do local. Após os disparos, os criminosos voltam para o carro e fogem.

Os ortopedistas estavam hospedados no Hotel Windsor, na Avenida Lúcio Costa, que sedia a partir desta quinta-feira (5) o 6º Congresso Internacional de Cirurgia Minimamente Invasiva do Pé e Tornozelo. O quiosque em que as vítimas estavam fica na frente do hotel.