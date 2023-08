Deputada Sâmia Bonfim é vítima de gordofobia e machismo na CPI do MST: 'violência de gênero'

O Presidente da CPI do MST, deputado Coronel Zucco (Republicanos-RS) perguntou à deputada Sâmia Bomfim (PSOL-SP) se ela queria "um remédio, um calmante ou um hambúrguer para se acalmar", durante uma reunião do colegiado nesta quinta-feira (3). Talíria Petrone (PSOL-SP) e Fernanda Melchiona (PSOL-RS) acusaram o parlamentar de machismo e gordofobia e afirmaram que "não vão se intimidar".

Sâmia informou que irá denunciar o caso à Procuradoria Geral da República (PGR) por entender a situação como "violência de gênero".

O momento ocorreu durante depoimento de José Rainha, líder da Frente Nacional de Lutas (FNL). Rainha reconhecia que "tem relações políticas e fraternas" com Sâmia. A parlamentar utilizou o microfone desligado, fora do seu momento de fala, e ouviu este questionamento de Zucco.

Sâmia alega ainda que a ironia de Zucco é constantemente repetida por homens nos corredores da Câmara, nas redes sociais e nas sessões da CPI do MST.

Conflitos anteriores

Coronel Zucco, então, pediu que a própria fala fosse removida das notas da sessão e relembrou ataques de Sâmia, que chegou a citar o irmão dele, paciente de câncer, como "investigado pelo Supremo Tribunal Federal".

A parlamentar por São Paulo rebateu a fala do presidente e disse já ter sido alvo do presidente da CPI, anteriormente. Internautas que acompanhavam a transmissão da reunião no canal da Câmara no Youtube passaram a enviar emoji de hambúrguer no chat.

Relações entre José Rainha e Sâmia Bonfim

José Rainha, líder da Frente Nacional de Lutas (FNL), prestou depoimento e admitiu ter "relações políticas e fraternas" com Sâmia. A relação foi questionada pelo relator do colegiado, Ricardo Salles (PL-SP).

Esse depoimento é um dos mais aguardados até o momento pela oposição. A sabatina ocorre após o ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, ter determinado que fosse mantido.

Um vídeo de Rainha pedindo votos para a parlamentar nas últimas eleições foi exibido. O líder disse ainda não ter influência sobre a ex-esposa dele ser empregada por Sâmia.

"Minha relação com a Sâmia e outros deputados é fraterna e política. Tenho relações diplomáticas e pedi votos para vários nomes nesta eleição", disse.

Rainha esteve preso entre março e junho deste ano suspeito de extorquir fazendeiros e produtores rurais. Ele também teria, supostamente, participado de conflitos agrários.

Próximos passos da CPI

Nesta quarta-feira (2), o colegiado aprovou a convocação do ministro da Casa Civil, Rui Costa. A escolha se dá pelo entendimento que, à época governador da Bahia, não teria aplicado "esforços para impedir atos de invasões de terra nem para garantir a propriedade privada".

Já no próximo dia 10, o ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, irá como "convidado". Teixeira já minimizou as invasões promovidas pelo MST na área da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa).